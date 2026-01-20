scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नबीन की सिक्योरिटी टाइट... अब Z कैटेगरी का रहेगा सुरक्षा घेरा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है. यह सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. CRPF के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे. यह फैसला हाल ही में लिया गया है.

Advertisement
X
नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं.
नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे नितिन नबीन को Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है. MHA सूत्रों के मुताबिक यह सुरक्षा कुछ दिन पहले ही प्रदान की गई है. नितिन नबीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो संभालेंगे.

सूत्रों के अनुसार, यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से तैयार की गई थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है. रिपोर्ट में संभावित खतरों को देखते हुए उच्च स्तरीय सुरक्षा की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने Z कैटेगरी की सुरक्षा को मंजूरी दी.

यह भी पढ़ें: LIVE: तीन मंदिरों में दर्शनों के बाद अब गुरुद्वारा पहुंचे नितिन नबीन, थोड़ी देर में संभालेंगे पदभार

सम्बंधित ख़बरें

BJP declares Nitin Nabin new party president
नबीन युग... कब-कौन, किस उम्र में बना बीजेपी अध्यक्ष, देखें पूरी लिस्ट
bjp national president election nitin nabin
LIVE: तीन मंदिरों में दर्शनों के बाद अब गुरुद्वारा पहुंचे नितिन नबीन, थोड़ी देर में संभालेंगे पदभार
Nitin Nabin निर्विरोध चुने गए BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष
patil sahab showing direction to bharatiya janata party
नितिन नबीन पर क्या बोले BJP नेता CR पाटिल?
Nitin Navin is to be appointed as BJP's twelfth national president
नितिन नबीन के बचपन के दोस्त ने सुनाया ये खास किस्सा

Z कैटेगरी सुरक्षा देश में दी जाने वाली प्रमुख सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है. इसके तहत व्यक्ति के साथ चौबीसों घंटे हथियारबंद सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें क्लोज प्रोटेक्शन टीम, एस्कॉर्ट वाहन और अन्य सुरक्षा इंतजाम शामिल होते हैं.

बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन की राजनीतिक गतिविधियां और सार्वजनिक कार्यक्रम बढ़ने की संभावना है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'स्लो बॉल से कैच पकड़वाने की चलते थे चाल...', दोस्त ने खोले नितिन नबीन के पन्ने, क्रिकेट की स्ट्रेटजी से राजनीति के शिखर तक

गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था में आगे भी बदलाव किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement