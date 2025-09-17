Modi@75: बर्थडे पर पीएम मोदी को शरद पवार-शाह-नीतीश-नायडू और योगी ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज देशभर में मनाया जा रहा है. बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित करेगी. दिल्ली सरकार भी 75 सेवा परियोजनाओं की शुरुआत और बड़े आयोजनों का आयोजन कर रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बधाई संदेश मिलने का सिलसिला जारी है. देश के कई बड़े राजनेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आकांक्षाओं का केंद्र भी बना है. अंतरिक्ष में चांद के दक्षिणी ध्रुव से लेकर द्वारका में समुद्र की गहराई तक, उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया है. उनके नेतृत्व में आज भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान बना रहा है."
उन्होंने आगे कहा कि स्वदेशी कोविड वैक्सीन, स्वदेशी रक्षा प्रणाली, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मिशन तक, मोदी जी एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो हर क्षेत्र में स्वावलंबी हों."
स्वदेशी कोविड…— Amit Shah (@AmitShah) September 17, 2025
सम्बंधित ख़बरें
राहुल गांधी ने दी बधाई...
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं."
Wishing Prime Minister Narendra Modi ji a happy birthday and good health.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2025
'अनगिनत लोगों को जीवन को छुआ...'
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें सही समय पर सही नेता मिला है, जो स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है. जनता और हमारे राष्ट्र की समृद्धि के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और पूरे देश में सार्थक बदलाव लाए हैं. अपनी निष्ठा से, उन्होंने हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा को मज़बूत किया है और 2047 तक विकसित भारत के अपने रोडमैप के साथ हमें विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं. मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, असीम ऊर्जा और हमारी महान मातृभूमि के लिए समर्पित सेवा के लिए अनेक वर्षों तक उनकी कामना करता हूं."
Warmest birthday greetings to our Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We are truly fortunate to have the right leader at the right time, guiding our nation with clarity and determination. His absolute commitment to the people and our nation’s prosperity, reflected in… pic.twitter.com/lR4CgatxQt— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 17, 2025
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है."
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है।@narendramodi— Nitish Kumar (@NitishKumar) September 17, 2025
एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, "आपके जन्मदिन के मौके पर, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और दीर्घायु प्रदान करे. मैं आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं और आने वाले वर्षों में इसके और अधिक कल्याण एवं विकास की कामना करता हूं."
On the occasion of your birthday, I extend my warm greetings and good wishes to you. May you be blessed with good health, happiness, and a long life.— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 17, 2025
I wish for the continued progress of our nation under your able guidance and look forward to its greater wellbeing and…
हिंदी सिनेमा कलाकार और टीएमसी नेता शत्रुघन सिन्हा ने पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "हमारे मित्र और समाज के मित्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. ईश्वर आपको सदैव सुख, शांति, आनंद, उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करें."
Wishing our friend & friend of the society hon'ble PM @narendramodi many many happy returns of the day. May God bless you in abundance with happiness, peace, joy, great well-being & a healthy long life ahead always.💐#BirthdayWishes pic.twitter.com/4qCIZj0WRr— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 17, 2025
'विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता...'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "140 करोड़ भारतीयों की आशाओं-आकांक्षाओं के संवाहक, वैश्विक मंच पर 'नए भारत' को अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित करने वाले, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, हम सभी के मार्गदर्शक, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई."
140 करोड़ भारतीयों की आशाओं-आकांक्षाओं के संवाहक, वैश्विक मंच पर 'नए भारत' को अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित करने वाले, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, हम सभी के मार्गदर्शक, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को… pic.twitter.com/98CdgAPZmP— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 16, 2025
उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि और लोक-कल्याण की भावना को जीवन-साधना में उतारने वाले आपके अप्रतिम पुरुषार्थ, संवेदनशील नेतृत्व और अखण्ड कर्मनिष्ठा ने 'नए भारत' को आशा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.
योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन प्रदान करें, जिससे राष्ट्र को आपका सशक्त नेतृत्व और हम सभी को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे."