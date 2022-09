नगालैंड के मंत्री ने शेयर की ट्रेन में मिले खाने की तस्वीर, लोग करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट्स

Indian Railways, Nagaland Minister's Tweet Viral: नगालैंड सरकार में उच्च शिक्षा और जनजातीय मामलों मंत्री तेमजेन इमना अपनी हाजिर-जवाबी को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वे अपने ट्विटर अकाउंट पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. इसी कड़ी में उनके एक और ट्वीट ने लोगों का ध्यान खींचा है. तेमजेन इमना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राजधानी एक्सप्रेस में मिले भोजन की तस्वीरें साझा कीं. तेमजेन इमना का ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी.

तेमजेन इमना के ट्वीट पर कई लोगों ने मजे लिए तो कई लोगों ने रेलवे के खाने की क्वालिटी के बारे में बात की. एक ट्विटर यूजर ने तेमजेन इमना से पूछा- आपके लिए ये खाना पूरा हो जाएगा? इसका मजेदार जवाब देते हुए तेमजेन इमना ने लिखा कि नहीं, मैंने औरों का भी लिया था. वहीं, एक ट्विटर यूजर ने तेमजेन इमना से पूछा कि क्या आप डाइटिंग में विश्वास रखते हैं? इसका भी मंत्री ने जवाब दिया.

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, "गुवाहाटी से दीमापुर जाते समय राजधानी एक्सप्रेस में शानदार डिनर के लिए आभारी हूं." इस ट्वीट में उन्होंने ट्रेन में मिले खाने की फोटो भी साझा की. तेमजेन इमना के इस ट्वीट पर रेल सेवा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से रिप्लाई भी आया. रेल सेवा ने मंत्री के ट्वीट पर उन्हें धन्यवाद कहा. उन्होंने लिखा, "सर, हमें लिखित में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद. हालांकि आपकी प्रतिक्रिया से हमारी टीम की ऊर्जा को और अधिक उत्साह के साथ काम करने के लिए बढ़ावा मिलेगा."

Life is a journey, enjoy the trip;

Food is life, never skip your meal!



Grateful for the wonderfully served dinner at #RajdhaniExpress, while heading to Dimapur from Guwahati.#TravelStory#Foodstagram@AshwiniVaishnaw @RailMinIndia pic.twitter.com/q4Uot9HUk0