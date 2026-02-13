मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में लगी आग, नौसेना ने जारी किया बयान- VIDEO

मुंबई के दक्षिणी हिस्से में स्थित नेवल डॉकयार्ड में गुरुवार देर शाम आग लगने की घटना सामने आई, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में हलचल मच गई. आग डॉकयार्ड के अंदर मौजूद एक वेस्ट स्टॉकयार्ड में लगी थी. आग रात करीब 10:25 बजे लगी.
एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, आग कोलाबा में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने तिरछी दिशा में लगी थी. घटना की जानकारी मिलते ही नौसेना की फायर टेंडर टीम मौके पर पहुंची और तेजी से आग बुझाने का काम शुरू किया.
समय रहते आग को फैलने से रोक लिया गया और कुछ ही समय में आग पर नियंत्रण पा लिया गया.
मुंबई नेवल डॉकयार्ड की आग में कोई हताहत नहीं
नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई जानकारी नहीं है.
नेवल डॉकयार्ड की आग का VIDEO वायरल
घटना के दौरान आसपास मौजूद कुछ लोगों ने आग की लपटों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियोज में दूर से उठता धुआं और आग की चमक देखी जा सकती है.
फिलहाल अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.