ओडिशा में धार्मिक जुलूस मातम में बदला, DJ सेट में दौड़ा 11000 KV का करंट, 2 लोगों की मौत और कई गंभीर

ओडिशा के भद्रक जिले में सोमवार रात एक धार्मिक जुलूस निकाले जाने के दौरान गाड़ी पर रखे गए डीजे सेट के 11000 किलो वोल्ट हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ जाने से बड़ा हादसा हो गया. जिले के तिहिडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हतुआरी गांव में पटुआ यात्रा उत्सव उस समय मातम में तब्दील हो गया, जब जुलूस में बज रहा डीजी सेट बिजली के तार के संपर्क में आ गया और दो लोगों की करंट लगने से मौत हो गई. कम से कम 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

भद्रक के डीएम दिलीप राउतराय ने कहा, 'एक धार्मिक जुलूस चल रहा था. इसमें डीजे का इस्तेमाल किया गया था. कोई व्यक्ति डीजे पर चढ़ गया और 11 केवी लाइव वायर के संपर्क में आ गया, और मौके पर ही उसे करंट लग गया. एक अन्य व्यक्ति भी करंट की चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई. इस घटना में कुल 14 लोग प्रभावित हुए हैं. मैंने एसपी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.'सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए तिहिडी अस्पताल ले जाया गया. बाद में उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भद्रक भेज दिया गया.

#WATCH | Odisha | Bhadrak DM Dillip Routray says, "A religious procession was going on. DJ was used in it. Someone climbed the DJ and came in contact with 11 KV live wire, and on the spot he was electrocuted. 8 people were injured in the incident. A total of 10 people were… pic.twitter.com/h0qpBEcGpL