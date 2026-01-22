scorecardresearch
 
मणिपुर: कुकी पत्नी के पास छुट्टी बिताने आया था मैतेई पति, हथियारबंद गुंडों ने अपहरण के बाद की हत्या

मणिपुर में एक मेतेई युवक की कथित अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आने से राज्य में तनाव बढ़ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में युवक को गोली मारते हुए दिखाने का दावा किया जा रहा है.

वीडियो में मरने से पहले युवक जान की भीख मांगते हुए नजर आया (Photo: Screengrab)
मणिपुर में जारी अशांति के बीच एक और बेहद डरावनी और दुखद घटना सामने आई है. चुराचांदपुर जिले में एक मैतेई युवक का अपहरण करने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस नृशंस वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे राज्य में तनाव और आक्रोश पैदा कर दिया है.

वीडियो से मिली हत्या की जानकारी चुराचांदपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) ने आजतक को बताया कि पुलिस को इस जघन्य घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के माध्यम से मिली. यह वीडियो विचलित कर देने वाला है.

वीडियो में सशस्त्र हमलावर युवक की बेरहमी से हत्या करते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

पूरी घटना का घटनाक्रम मृतक की पहचान मयंगलांबम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से काकचिंग खुनौ का रहने वाला था. मैतई समूह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मयंगलांबम नेपाल में काम करता था और हाल ही में छुट्टी पर घर आया था. 

उसकी पत्नी चिनू हाओकिप (कुकी समुदाय से) ने अपने पति को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने हेतु स्थानीय अधिकारियों और KNO से पूर्व अनुमति ली थी.21 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे, हथियारबंद बदमाशों ने मयंगलांबम का अपहरण कर लिया. 

अपहरणकर्ता पति-पत्नी दोनों को चुराचांदपुर जिले के नाटजांग (Natjang) की ओर ले गए, जहां मयंगलांबम को कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया. मैतेई संगठनों ने इस 'कोल्ड ब्लडेड मर्डर' पर कड़ा विरोध जताते हुए न्याय की मांग की है. 

