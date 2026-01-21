बेंगलुरु: घरों की छतों से महिलाओं के इनरवियर चुराकर पहनता था युवक, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हेब्बागोडी इलाके से एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें 23 साल के युवक अमल एन. अजी को महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी केरल का रहने वाला है और वह हेब्बागोडी इलाके में ही रहता था.

और पढ़ें

पुलिस ने बताया कि अमल मुख्य रूप से विद्या नगर इलाके के उन घरों को निशाना बनाता था जहां महिलाएं अंडरगारमेंट्स बाहर या छत पर सुखाती थीं. वह मौका देखते ही इन कपड़ों को चोरी कर लेता था.

प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी चोरी किए गए कपड़े खुद पहनता था और उनकी तस्वीरें भी खींचता था, जो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है.

यह मामला बुधवार को सामने आया जब होयसला पुलिस पेट्रोल टीम को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की पुष्टि की और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

यह भी पढ़ें: नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी ₹50 लाख में घर! मिडिल क्लास के लिए 5 बेस्ट इलाके

उसकी जांच के दौरान मोबाइल फोन में अंडरगारमेंट पहनकर खिंचाई गई कई तस्वीरें बरामद हुईं. पुलिस ने आरोपी के कमरे की भी तलाशी ली, जहां से कई चोरी किए हुए महिलाओं के अंडरगारमेंट मिले.

Advertisement

इस घटना के बाद हेब्बागोडी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी कब से ऐसी चोरी कर रहा था और क्या उसने अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं अंजाम दी हैं।.

पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा और निजता की रक्षा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह की हरकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि अन्य महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके.



---- समाप्त ----