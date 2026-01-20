scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी ₹50 लाख में घर! मिडिल क्लास के लिए 5 बेस्ट इलाके

महानगरों में घर की आसमान छूती कीमतों के बीच 50 लाख का बजट चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं. नोएडा से मुंबई तक, देश के ये 5 उभरते इलाके आज भी मिडिल क्लास को बेहतरीन कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के साथ अपने सपनों का आशियाना दे रहे हैं.

Advertisement
X
कहां मिलेगा आपको सपनों का घर (Photo-Pixabay)
कहां मिलेगा आपको सपनों का घर (Photo-Pixabay)

भारत में घर खरीदना हर मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में आसमान छूती कीमतों के कारण अक्सर यह सपना पहुंच से बाहर लगने लगता है. हालिया रियल एस्टेट रिपोर्ट्स के मुताबिक, महानगरों में 'अफोर्डेबल हाउसिंग' (50 लाख रुपये से कम) का स्टॉक कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ उभरते हुए इलाके ऐसे हैं, जहां कनेक्टिविटी और सुविधाओं के साथ इस बजट में घर मिल सकता है. महानगरों में आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतों के बीच 50 लाख रुपये का बजट चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं.


दिल्ली-NCR: ग्रेटर नोएडा वेस्ट: दिल्ली-एनसीआर में मध्यम वर्ग के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना 'ग्रेटर नोएडा वेस्ट' बना हुआ है. यह इलाका नियोजित शहरी विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है. यहां की चौड़ी सड़कें और आगामी मेट्रो विस्तार इसे निवेश और रहने, दोनों के लिहाज से उत्तम बनाते हैं. 50 लाख के बजट में यहां आधुनिक टाउनशिप के भीतर 2 BHK फ्लैट्स के कई विकल्प उपलब्ध हैं. जेवर एयरपोर्ट और गाजियाबाद-नोएडा को जोड़ने वाले एनएच-24 की निकटता इसे भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश बनाती है.

यह भी पढ़ें: चीन में खरीदार गायब, लंदन में सस्ते में घर बेचने की होड़...भारत में टूट रहे हैं सेल के सारे रिकॉर्ड

सम्बंधित ख़बरें

इंजीनियर युवराज की मौत की SIT जांच शुरू हो गई है (Photo ITG)
इंजीनियर की मौत के असली गुनहगार को तलाश रही SIT, सीएम योगी तक पहुंचेगी हर रिपोर्ट
लाल घेरे में गिरफ्तार बिल्डर अभय. Photo ITG
नोएडा: इंजीनियर मौत मामले में एक्शन, बिल्डर अभय गिरफ्तार
marking on road
ग्रेटर नोएडा हादसे के बाद अथॉरिटी में हड़कंप, सड़कों पर रिफ्लेक्टिंग पट्टी और मार्किंग चालू
viral video social media
ग्रेटर नोएडा में बच्चे को बोनट पर लिटा दौड़ाई लग्जरी कार, चालक गिरफ्तार
नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. (Photo: ITG)
नोएडा में इंजीनियर की डूबकर मौत, आजतक ने सवाल किया तो क्या बोले अधिकारी?

मुंबई: विरार और पालघर बेल्ट

मुंबई जैसे महंगे शहर में, जहां दक्षिण मुंबई या अंधेरी में माचिस की डिबिया जैसे कमरे की कीमत भी करोड़ों में है, विरार एक बड़ी राहत बनकर उभरता है. वेस्टर्न रेलवे लाइन से जुड़े होने के कारण यहां से चर्चगेट तक सीधी पहुंच है. विरार में ₹40 से ₹50 लाख के बीच आपको 1 BHK या कॉम्पैक्ट 2 BHK घर मिल सकते हैं. यहां कई बड़े बिल्डर्स ने एकीकृत टाउनशिप विकसित की हैं, जहां क्लब हाउस, पार्क और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिडिल क्लास के बजट में समाहित हैं.

Advertisement

बेंगलुरु: चंदापुरा और आनेकल रोड

बेंगलुरु का आईटी हब, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, पूरी दुनिया में मशहूर है. चंदापुरा इसी आईटी हब के पास स्थित एक किफायती विकल्प है. यहां ₹45 से ₹52 लाख के आसपास 2 BHK अपार्टमेंट मिल जाते हैं. होसुर रोड के जरिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत मजबूत है और प्रस्तावित मेट्रो लाइन्स के पूरा होने के बाद इस इलाके की वैल्यू में भारी उछाल आने की संभावना है. उन लोगों के लिए यह बेहतरीन जगह है, जो ऑफिस के करीब और शांत माहौल में रहना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: अब सस्ते नहीं, करोड़ों के फ्लैट खरीद रहे हैं भारतीय! लग्जरी घरों की डिमांड में रिकॉर्ड उछाल

कोलकाता: राजरहाट और न्यू टाउन 

कोलकाता को अक्सर भारत का सबसे किफायती मेट्रो शहर कहा जाता है. राजरहाट-न्यू टाउन इलाका अपनी आधुनिक प्लानिंग और 'स्मार्ट सिटी' फीचर्स के लिए जाना जाता है. यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली-मुंबई के किसी भी पॉश इलाके को टक्कर देता है. राजरहाट के एक्शन एरिया III में आज भी ₹35 से ₹50 लाख के बीच अच्छे 2 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं. आईटी पार्कों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकटता के कारण युवा प्रोफेशनल्स के लिए यह पहली पसंद है.

पुणे: वाघोली और हड़पसर एक्सटेंशन

Advertisement

पुणे का पूर्वी गलियारा, विशेष रूप से वाघोली, मध्यम वर्ग के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है. खराड़ी और मगरपट्टा सिटी जैसे आईटी और बिजनेस पार्कों की निकटता ने वाघोली की मांग बढ़ा दी है. यहां ₹45 से ₹50 लाख के बजट में आपको सभी जरूरी एमिनिटीज के साथ 2 BHK घर मिल सकते हैं,पुणे-अहमदनगर हाईवे पर स्थित होने के कारण यहां से परिवहन आसान है और आने वाले समय में मेट्रो प्रोजेक्ट इस इलाके की तस्वीर बदल देगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement