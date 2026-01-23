घोर कलयुग! कोच्चि में बेटी ने बूढ़ी मां को लोहे की रॉड से मारा, पसली भी तोड़ दी

केरल के कोच्चि में पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है जिसपर अपनी बूढ़ी मां को प्रताड़ित करने का आरोप है. आरोपी महिला की पहचान निव्या (30) के रूप में हुई है, जिसने अपनी मां पर हमला किया और उनकी पसली तोड़ दी.

और पढ़ें

पीटीआई के मुताबिक, ये मामला कोच्चि के कुंब्लाम इलाके का है. पनंगड पुलिस ने बताया कि निव्या की मां सरसु कथित तौर पर उसके रोजमर्रा के मामलों में दखल देती थी जिसे लेकर निव्या 19 जनवरी को उन पर गुस्सा हो गई. ऐसे में आरोपी ने सरसु को अपने घर के गेट के पास गर्दन से पकड़ लिया.

निव्या पर आरोप है कि उसने अपनी 70 साल की बूढ़ी मां को थप्पड़ और लात मारी. इसे लेकर निव्या की मां सरसु ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सरसु ने अपनी बेटी पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है.

लोहे की रॉड से मां को मारा, पसली तोड़ दी

21 जनवरी को दर्ज कराई गई एफआईआर में सरसु ने निव्या पर आरोप लगाया है कि उसने लोहे की रॉड से उनकी छाती पर हमला किया, जिस की वजह से उनकी पसली टूट गई. मामला दर्ज होने के बाद निव्या फरार हो गई थी. लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और शुक्रवार को पुलिस ने उसे वायनाड जिले के मनंथावडी से हिरासत में ले लिया.

Advertisement

पहले भी संगीन आरोपों में सामने आया निव्या का नाम

अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे कोच्चि लाया जाएगा. इसके बाद उसे रिमांड में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. वहीं पुलिस ने बताया कि निव्या का नाम पहले भी हत्या, अपहरण और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल रहा है.

---- समाप्त ----