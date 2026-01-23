scorecardresearch
 
घोर कलयुग! कोच्चि में बेटी ने बूढ़ी मां को लोहे की रॉड से मारा, पसली भी तोड़ दी

कोच्चि के कुंब्लाम इलाके में निव्या नामक महिला ने अपनी 70 वर्षीय मां सरसु को प्रताड़ित किया. उसने अपनी मां को थप्पड़ जड़े और लात भी मारी. इस दौरान बूढ़ी मां की पसली टूट गई, जिसके बाद उन्होंने बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

महिला ने अपनी बूढ़ी मां को प्रताड़ित किया. (Photo: Representational )
केरल के कोच्चि में पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है जिसपर अपनी बूढ़ी मां को प्रताड़ित करने का आरोप है. आरोपी महिला की पहचान निव्या (30) के रूप में हुई है, जिसने अपनी मां पर हमला किया और उनकी पसली तोड़ दी.

पीटीआई के मुताबिक, ये मामला कोच्चि के कुंब्लाम इलाके का है. पनंगड पुलिस ने बताया कि निव्या की मां सरसु कथित तौर पर उसके रोजमर्रा के मामलों में दखल देती थी जिसे लेकर निव्या 19 जनवरी को उन पर गुस्सा हो गई. ऐसे में आरोपी ने सरसु को अपने घर के गेट के पास गर्दन से पकड़ लिया. 

निव्या पर आरोप है कि उसने अपनी 70 साल की बूढ़ी मां को थप्पड़ और लात मारी. इसे लेकर निव्या की मां सरसु ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सरसु ने अपनी बेटी पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है.

लोहे की रॉड से मां को मारा, पसली तोड़ दी

21 जनवरी को दर्ज कराई गई एफआईआर में सरसु ने निव्या पर आरोप लगाया है कि उसने लोहे की रॉड से उनकी छाती पर हमला किया, जिस की वजह से उनकी पसली टूट गई. मामला दर्ज होने के बाद निव्या फरार हो गई थी. लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और शुक्रवार को पुलिस ने उसे वायनाड जिले के मनंथावडी से हिरासत में ले लिया.

पहले भी संगीन आरोपों में सामने आया निव्या का नाम

अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे कोच्चि लाया जाएगा. इसके बाद उसे रिमांड में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. वहीं पुलिस ने बताया कि निव्या का नाम पहले भी हत्या, अपहरण और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल रहा है. 

