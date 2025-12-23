scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिछड़ने के डर ने ली 4 जानें...मां को मिली बच्चों की कस्टडी, तो मासूमों को जहर देकर पिता और दादी ने कर ली खुदकुशी

कलाधरन और उनकी पत्नी के बीच फैमिली कोर्ट में एक केस चल रहा था. पत्नी परिवार से अलग रह रही थी. कोर्ट ने बच्चों को पत्नी के पास छोड़ने का आदेश दिया था. इसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया.

Advertisement
X
केरल के कन्नूर में पारिवारिक विवाद ने ली चार जानें.(Photo:ITG)
केरल के कन्नूर में पारिवारिक विवाद ने ली चार जानें.(Photo:ITG)

केरल के कन्नूर जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. जहां बच्चों की कस्टडी के कानूनी आदेश के बाद हंसता-खेलता परिवार खत्म हो गया. एक पिता और दादी ने दो मासूम बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली. यह आत्मघाती कदम उस अदालती आदेश के बाद उठाया गया, जिसमें बच्चों को उनकी मां को सौंपने का आदेश दिया गया था.

मृतकों की पहचान कलाधरन (36), उनकी 56 वर्षीय मां उषा और कलाधरन के दो मासूम बच्चों हिमा (6) और कन्नन (2) के रूप में हुई है. कलाधरन और उनकी पत्नी के बीच फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा था. कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि बच्चों को उनकी मां के पास रहने के लिए भेज दिया जाए.

कोर्ट के आदेश के बाद पत्नी के परिवार ने बच्चों की कस्टडी के लिए पुलिस से संपर्क किया था. पुलिस ने कलाधरन के पिता उन्नीकृष्णन को फोन कर सोमवार बच्चों को सौंपने का निर्देश दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

प्रताड़ना से तंग आकर महिला की खुदकुशी. (Photo: Representational)
पति के फोन में पढ़ लिए चैट्स... सवाल किया तो पीटा गया, महिला ने कर ली खुदकुशी
young woman found dead in farm
मध्य प्रदेश में शराब कारोबारी ने की खुदकुशी, वीडियो वायरल होने के बाद एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड
crime scene
पति-पत्नी के झगड़े का खौफनाक अंजाम, दो बच्चों को जहर देकर पिता ने की खुदकुशी
अमर सिंह चहल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Photo: ITG)
पंजाब पुलिस के रिटायर्ड IG अमर सिंह चहल ने की खुदकुशी की कोशिश, हालत गंभीर
a police officer girlfriend betrayed her lawyer boyfriend, the boyfriend took his own life
सब इंस्पेक्टर प्रेमिका को गैर मर्द के साथ पकड़ा, सरप्राइज देने पहुंचा था प्रेमी, बेवफाई से आहत वकील ने की खुदकुशी

माना जा रहा है कि बच्चों को खुद से दूर भेजने के गम में कलाधरन और उनकी मां उषा ने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर बेडरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

पिता ने देखा बंद दरवाजा और सुसाइड नोट

Advertisement

कलाधरन के पिता एके उन्नीकृष्णन पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं. जब रात 9 बजे काम से लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला. कई बार बुलाने और दरवाजा खटखटाने पर भी जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, तो वे घबरा गए. उन्हें घर के बाहरी हिस्से में एक सुसाइड नोट मिला, जिसे लेकर वे तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे.

पुलिस के आने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए. देखा गया कि बच्चे फर्श पर मृत पड़े थे और मां-बेटे फंदे से लटके थे.

कन्नूर ग्रामीण एसपी अनुज पालीवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइड नोट के आधार पर जांच कर रही है कि क्या परिवार पर किसी तरह का मानसिक दबाव था या धमकी दी गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement