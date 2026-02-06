scorecardresearch
 
केरल: 'चूड़ीदार' पहनकर आई हेडमिस्ट्रेस को गार्ड ने स्कूल के गेट पर रोका, पुलिस के आने पर मिली एंट्री

केरल के कोल्लम में एक स्कूल हेडमिस्ट्रेस को 'चूड़ीदार' पहनने के कारण सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर रोक दिया. पुलिस ने मामला दर्ज किया है और गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया है.

स्कूल गेट पर ही धरने पर बैठीं टीचर.(Photo:Screengrab)
केरल के एक स्कूल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब हेडमिस्ट्रेस को सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया. विवाद की वजह हेडमिस्ट्रेस द्वारा पहना गया 'चूड़ीदार' सूट था. इस अपमान के खिलाफ हेडमिस्ट्रेस स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठ गईं.
 
यह घटना कोल्लम के कोट्टारकारा में ईश्वरविलासम् हायर सेकेंडरी स्कूल (EVHSS) में हुई. इस मामले में अब शशांकन नाम के सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इसके चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया है.

हेडमिस्ट्रेस सिंधु के मुताबिक, ''स्कूल के मैनेजर ने उन्हें पिछले दिन स्कूल में चूड़ीदार न पहनने का निर्देश दिया था और सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया था कि अगर मैं चूड़ीदार पहनकर आऊं तो मुझे अंदर न आने दे.'' 

हेडमिस्ट्रेस ने कहा, "मैंने घंटों बाहर इंतजार किया. पुलिस के आने के बाद ही मैं अंदर जा सकी. ऐसा कोई नियम नहीं है जो स्कूल में चूड़ीदार पहनने से रोकता हो. इस घटना ने मुझे गहरा मानसिक तनाव दिया है." 
 
पुलिस ने हेडमिस्ट्रेस की शिकायत पर सिक्योरिटी गार्ड शशांकन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.  घटना के तुरंत बाद गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया है. सिंधु ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और सीनियर अफसरों को इस मनमानी की लिखित शिकायत भेजी है.

