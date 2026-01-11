scorecardresearch
 
केरल: कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बाद पुलिस एक्शन, यौन उत्पीड़न केस में राहुल ममकूटाथिल हिरासत में

केरल कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन्हें पलक्कड़ के एक होटल से यौन उत्पीड़न के तीसरे मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है. शिकायत पथानामथिट्टा जिले की एक महिला ने दर्ज कराई है.

केरल कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें बढ़ीं (Photo: ITG)
केरल कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें बढ़ीं (Photo: ITG)

केरल कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार देर रात उन्हें पलक्कड़ से यौन उत्पीड़न के एक नए मामले में हिरासत में लिया गया है. यह नया केस पथानामथिट्टा जिले की एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर तीसरा मामला है.

पुलिस के अनुसार, राहुल ममकूटाथिल उस समय पलक्कड़ के एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां से आधी रात को उन्हें हिरासत में लिया गया. इसके बाद उन्हें पथानामथिट्टा लाया गया और रविवार सुबह पुलिस कैंप में रखा गया. अधिकारियों ने बताया कि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया बाद में पूरी की जा सकती है.

इस नए मामले की जांच उसी विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सौंपी गई है, जो पहले से उनके खिलाफ दर्ज दोनों अन्य यौन उत्पीड़न मामलों की जांच कर रही है. 

पहले मामले में राहुल पर एक महिला के साथ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के गंभीर आरोप हैं. इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. दूसरे मामले में तिरुवनंतपुरम की सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की थी. हालांकि, तीसरे मामले की एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर कानूनी दबाव फिर बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें: केरल: निलंबित MLA राहुल ममकूटथिल को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, कोर्ट ने खारिज की यौन उत्पीड़न के आरोपी की अग्रिम जमानत

इन आरोपों के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल ममकूटाथिल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और कहा था कि पार्टी किसी भी प्रकार की नैतिकता से समझौता नहीं करेगी.

पुलिस फिलहाल सभी मामलों से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है. एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. पुलिस ने भरोसा दिया है कि पूरे मामले में कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी.

इनपुट: पीटीआई

