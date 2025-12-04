scorecardresearch
 
केरल: निलंबित MLA राहुल ममकूटथिल को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, कोर्ट ने खारिज की यौन उत्पीड़न के आरोपी की अग्रिम जमानत

कांग्रेस ने बलात्कार के आरोपी निलंबित विधायक राहुल ममकुटाथिल को गुरुवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया. पार्टी ने ये फैसला उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले और गंभीर शिकायतों की समीक्षा के बाद लिया. यह कदम तब उठाया गया जब स्थानीय कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

केरल कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल को पार्टी से किया निष्कासित. (File Photo: ITG)
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने गुरुवार को निलंबित विधायक राहुल ममकूटथिल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही बर्खास्त कर दिया है. उन पर बलात्कार एवं यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है. गुरुवार को तिरुवनंतपुरम की जिला कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया.

KPCC अध्यक्ष सुनी जोसेफ ने गुरुवार को जारी बयान में कहा, 'राहुल ममकूटथिल के खिलाफ प्राप्त कई गंभीर शिकायतों और उन पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले की समीक्षा के बाद पार्टी ने ये फैसला लिया है कि वे अब संगठन में नहीं रह सकते. पहले उन्हें निलंबित किया गया था. अब उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है.'

अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत

दरअसल, तिरुवनंतपुरम की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने राहुल ममकूटथिल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने ममकूटातिल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासन की घोषणा कर दी.

बता दें कि राहुल ममकूटथिल केरल के पथानामथिट्टा जिले की अदूर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं. उन पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी. पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि राहुल ममकूटथिल ने कई बार उसे मैसेज भेजकर शादी की इच्छा जताई थी, लेकिन शुरू से ही उसके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. पर बाद में जब राहुल युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने तो परिवार ने मंजूरी दे दी. इस पर राहुल ने परिवार से मुलाकात करने से पहले युवती से अकेले में मिलने की बातें कहीं.

राजनीतिक पद का गलत इस्तेमाल

युवती का आरोप है कि मुलाकात के दौरान राहुल उसे एक होम-स्टे जैसे जगह में ले गए, जहां उन्होंने उसके विरोध के बावजूद यौन शोषण किया. युवती ने बताया कि इस दौरान उसे चोटें भी आईं. और वह अपनी राजनीतिक पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
