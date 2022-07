Heavy Rain Alert: इस राज्य में बाढ़ के हालात के बीच मूसलाधार बारिश का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी घोषित

Rainfall Alert in Karnataka: कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बारिश का कहर जारी है. राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है. IMD के मुताबिक, कर्नाटक के अधिकतर क्षेत्रों में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में बीते कई दिनों से जारी बारिश के चलते क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं. कई बांध बारिश के पानी से लबालब हैं. खेतों में पानी भर गया है. जिससे फसलों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है. वहीं, निचले इलाकों में जलभराव इतना है कि गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं.

तटीय कर्नाटक और मलनाड के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इसके अलावा भूस्खलन और भू-कटाव की कई घटनाएं भी हुई हैं. कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और मलनाड में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है. बारिश और बाढ़ में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश का अलर्ट चिंताजनक है.

 Isolated very heavy rainfall also likely over Bihar on 30th & 31st; South Interior Karnataka and Kerala & Mahe on 02nd August and over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 31st July-02nd August 2022. 7/10