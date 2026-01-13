scorecardresearch
 
मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूर को बांग्लादेशी समझकर पीटा, हालत गंभीर

मंगलुरु में झारखंड के एक प्रवासी मजदूर दिलजान अंसारी पर बांग्लादेशी होने के शक में मारीपट करना का मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि11 जनवरी 2026 को दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े चार लोगों ने अंसारी को रोककर पहचान पत्र मांगा और अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बेरहमी से पीटा. गंभीर रूप से घायल अंसारी पिछले 15 सालों से मंगलुरु में काम कर रहे हैं.

मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूर को पीटा. (File: Representative Image)
मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूर को पीटा. (File: Representative Image)

मंगलुरु के कावूर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने झारखंड के प्रवासी मजदूर दिलजान अंसारी को बांग्लादेशी समझकर बुरी तरह मारपीट की. जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं हैं. पुलिस ने बताया कि ये घटना 11 जनवरी की है.

पुलिस ने बताया कि दिलजान अंसारी हर रोज की तरह 11 जनवरी को काम पर जा रहे थे. इसी दौरान उन्हें रोककर उनकी पहचान पूछी और बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया.

लाठियों से किया हमला

इसी पर अंसारी ने आरोपियों को बार-बार बताया कि वे भारतीय नागरिक हैं और उनके पास सभी डॉक्यूमेंट भी हैं, लेकिन आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन पर लाठी और अन्य भारी चीजों से हमला कर दिया. हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. दिलजान अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पीड़ित के सिर में आईं गंभीर चोटें

डॉक्टरों के अनुसार, सिर पर गहरी चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत अब स्थिर है. पुलिस ने बताया कि स्थानीय महिला के हस्तक्षेप के बाद ही हमला रुका, जिसके बाद हमलावर भाग गए. वह पिछले 15 वर्षों से मौसमी रूप से मंगलुरु में मजदूरी करते आ रहे हैं.

चार अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज

मंगलुरु पुलिस ने पुष्टि की है कि अंसारी के दस्तावेजों की जांच में पुष्टि हुई कि वे भारतीय नागरिक हैं और झारखंड के निवासी हैं. पुलिस ने कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से संदिग्धों की पहचान सागर, धनुष, लालू रतीश और मोहन के रूप में की है. सभी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की कोशिश और आपराधिक धमकी समेत कई आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

