मंच पर भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया...भीड़ ने लगाए DK-DK के नारे, भड़क उठे मुख्यमंत्री

कर्नाटक में मनरेगा विरोध प्रदर्शन के दौरान एक अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंच पर भाषण देने पहुंचे तो भीड़ ने डीके-डीके के नारे लगाना शुरू कर दिया है. इससे सीएम भड़क गए और भीड़ को नारेबाजी बंद करने की चेतावनी दी.

सिद्धारमैया ने सामने भीड़ ने लगाए नारे. (File photo: ITG)
कर्नाटक में मनरेगा के नाम बदलने और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के अंदर चल रहे मतभेद एक बार फिर से उभरकर सामने आ गए हैं. प्रदर्शन के दौरान जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंच पर भाषण देने लिए पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़ ने डीके शिवकुमार के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी, इसकी वजह से उन्हें अपने भाषण रोकना पड़ा. जिससे वह भड़क गए.

दरअसल, कांग्रेस मनरेगा नाम बदल कर 'वीबी जी राम जी' करने पर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस ने बीजेपी पर मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगाया है.

डिप्टी CM के समर्थन में नारेबाजी

इसी क्रम में मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया. जैसे ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे, तभी भीड़ ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के समर्थन में डीके-डीके के नारे लगाने शुरू कर दिया. इस शोर-शराबे के कारण सिद्धारमैया को अपना संबोधन बीच में ही रोकना पड़ा, जिससे सीएम भड़क गए और भीड़ को चुप रहने की चेतावनी दी. पार्टी कार्यकर्ताओं के इस व्यवहार ने मंच पर मौजूद अन्य वरिष्ठ नेता भी हैरान रह गए.


आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच लंबे वक्त से तनाव की खबरें सामने आती रही हैं. डीके शिवकुमार को राज्य में मजबूत संगठनात्मक नेता माना जाता है, जबकि सिद्धारमैया अनुभवी प्रशासक हैं. पिछले कुछ महीनों में कई मौकों पर डीके के समर्थकों द्वारा 'डीके सीएम' या 'डीके... डीके...' के नारे लगाए गए हैं, जिसे सिद्धारमैया समर्थक पार्टी में असंतुलन का संकेत मानते हैं. हालांकि, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने हालही में साफ करते हुए कहा था कि इन के बीच में कोई मतभेद नहीं है.

---- समाप्त ----
