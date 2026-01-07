scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'BJP महिला कार्यकर्ता ने खुद कपड़े उतारकर फेंके...', नग्न कर जेल में पीटने के आरोपों पर कर्नाटक पुलिस की सफाई

कर्नाटक के हुबली में BJP महिला कार्यकर्ता सुजाता उर्फ विजयलक्ष्मी हांडी की गिरफ्तारी के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. सुजाता ने पुलिस पर कपड़े उतारकर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. मामला अब सियासी रंग ले चुका है.

Advertisement
X
BJP महिला कार्यकर्ता ने पुलिस पर कपड़े उतारकर पीटने के आरोप लगाए थे. (Photo- ITG)
BJP महिला कार्यकर्ता ने पुलिस पर कपड़े उतारकर पीटने के आरोप लगाए थे. (Photo- ITG)

कर्नाटक के हुबली शहर में एक BJP महिला कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त राजनीतिक घमासान मच गया है. BJP महिला कार्यकर्ता सुजाता उर्फ विजयलक्ष्मी हांडी ने आरोप लगाया है कि केशवापुर पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान उनके कपड़े उतरवाए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना को लेकर शहर भर में आक्रोश फैल गया है और BJP ने इसे "अमानवीय और राजनीतिक बदले की कार्रवाई" बताया है, लेकिन हुबली पुलिस का कहना है कि महिला कार्यकर्ता ने खुद कपड़े उतारकर फेंके थे.

यह मामला केशवापुर राणा इलाके में BJP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लंबे समय से चली आ रही रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. कांग्रेस की पार्षद सुवर्णा कलकुंतला ने पहले सुजाता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सुजाता ने SIR-BLO अधिकारियों को साथ लाकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुजाता को गिरफ्तार किया.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: सिद्धारमैया ने सबसे ज्यादा CM रहने का बनाया रिकॉर्ड, DK शिवकुमार ने दी बधाई

सम्बंधित ख़बरें

21 साल के स्टूडेंट कर ली खुदकुशी. (File Photo: ITG/Sagay Raj)
'बच्चों को समझें, उन पर बोझ न डालें...' लिखकर 21 साल के स्टूडेंट ने दी जान
karnataka cm siddaramaiah and Deputy CM DK Shivkumar.
कर्नाटक: सिद्धारमैया ने सबसे ज्यादा CM रहने का बनाया रिकॉर्ड, DK शिवकुमार ने दी बधाई
अरावली खनन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ करेगी सुनवाई (File Photo: ITG)
'स्पेशल कानून बनाते समय उसका असर क्यों नहीं सोचते?' CJI का केंद्र सरकार से तीखा सवाल
Karnataka CM Siddaramaiah
सीएम सिद्धारमैया ने तोड़ा देवराज उर्स का रिकॉर्ड, लेकिन विरासत के मामले में कहां खड़े हैं?
बम धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया
मैसूर कोर्ट परिसर में बम की धमकी से हड़कंप, रोकी गई अदालती कार्यवाही

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान सुजाता ने जबरदस्त विरोध किया और पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद उनके खिलाफ काउंटर केस भी दर्ज किया गया. पुलिस ने BJP कार्यकर्ता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 के तहत भी मामला दर्ज किया है.

Advertisement

BJP कार्यकर्ता पर खुद कपड़े फेंकने का आरोप

इस पूरे मामले पर हुबली के पुलिस आयुक्त शशिकुमार ने सुजाता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने काफी प्रतिरोध किया. पुलिस आयुक्त के मुताबिक, "जब उन्हें पुलिस वाहन तक ले जाया गया, तब वह कपड़े पहने हुई थीं. वाहन के अंदर जाने के बाद उन्होंने खुद अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए. इसके बाद पुलिस स्टाफ ने स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें दोबारा कपड़े पहनाए."

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: मैसूर कोर्ट परिसर में बम की धमकी से हड़कंप, रोकी गई अदालती कार्यवाही

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की निंदा

BJP नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है. वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कानून ने अपना काम किया है और मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement