'BJP महिला कार्यकर्ता ने खुद कपड़े उतारकर फेंके...', नग्न कर जेल में पीटने के आरोपों पर कर्नाटक पुलिस की सफाई

कर्नाटक के हुबली शहर में एक BJP महिला कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त राजनीतिक घमासान मच गया है. BJP महिला कार्यकर्ता सुजाता उर्फ विजयलक्ष्मी हांडी ने आरोप लगाया है कि केशवापुर पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान उनके कपड़े उतरवाए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना को लेकर शहर भर में आक्रोश फैल गया है और BJP ने इसे "अमानवीय और राजनीतिक बदले की कार्रवाई" बताया है, लेकिन हुबली पुलिस का कहना है कि महिला कार्यकर्ता ने खुद कपड़े उतारकर फेंके थे.

यह मामला केशवापुर राणा इलाके में BJP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लंबे समय से चली आ रही रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. कांग्रेस की पार्षद सुवर्णा कलकुंतला ने पहले सुजाता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सुजाता ने SIR-BLO अधिकारियों को साथ लाकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुजाता को गिरफ्तार किया.

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान सुजाता ने जबरदस्त विरोध किया और पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद उनके खिलाफ काउंटर केस भी दर्ज किया गया. पुलिस ने BJP कार्यकर्ता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 के तहत भी मामला दर्ज किया है.

BJP कार्यकर्ता पर खुद कपड़े फेंकने का आरोप

इस पूरे मामले पर हुबली के पुलिस आयुक्त शशिकुमार ने सुजाता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने काफी प्रतिरोध किया. पुलिस आयुक्त के मुताबिक, "जब उन्हें पुलिस वाहन तक ले जाया गया, तब वह कपड़े पहने हुई थीं. वाहन के अंदर जाने के बाद उन्होंने खुद अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए. इसके बाद पुलिस स्टाफ ने स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें दोबारा कपड़े पहनाए."

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की निंदा

BJP नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है. वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कानून ने अपना काम किया है और मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने की संभावना है.

