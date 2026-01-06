कर्नाटक: मैसूर कोर्ट परिसर में बम की धमकी से हड़कंप, रोकी गई अदालती कार्यवाही

कर्नाटक के मैसूर में कोर्ट परिसर अंदर बुधवार को एक अज्ञात कॉल के जरिए बम होने की धमकी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने बिना देरी किए पूरे परिसर को खाली करा लिया. मौके पर बम निरोधक और निपटान दस्ता (BDDS) पहुंच गया है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

मैसूर के पुलिस अधीक्षक (SP) ने पुष्टि की है कि उन्हें बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

बम की धमकी मिलने के बाद वकीलों और कोर्ट आए लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सुरक्षा कारणों से सभी मामलों की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है. पुलिस ने पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है. सुरक्षा बल हर कोने की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

सर्च ऑपरेशन जारी

मैसूर एसपी ने बताया कि धमकी भरी कॉल मिलने के तुरंत बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर भेज दिया गया था. फिलहाल विशेषज्ञ टीम पूरे परिसर की तलाशी ले रही है. अभी तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कॉल कहां से आई थी और इसके पीछे किसका हाथ है.

