बसों में तंबाकू के विज्ञापन पर बैन, हटाए जाएंगे पोस्टर... कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला

कर्नाटक सरकार ने राज्य की सभी सरकारी बसों और बस स्टेशनों पर तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर बैन लगा दिया है. परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

तंबाकू प्रोडक्ट्स को लेकर कर्नाटक सरकार ने अहम फैसला लिया. (Representational Photot)
कर्नाटक की बसों और बस स्टेशनों पर अब तंबाकू प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखने को नहीं मिलेंगे. परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बसों और बस स्टेशनों  पर सभी तरह के तंबाकू विज्ञापन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है.

रामलिंगा रेड्डी ने राज्य के चारों परिवहन निगमों को निर्देश दिया है. इसके तहत बसों और बस स्टेशनों पर तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देने वाले सभी विज्ञापन हटाए जाएंगे.

मंत्री ने फैसले में ये साफ किया है कि बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

जन स्वास्थ्य के हित में सरकार का फैसला

परिवहन और मुजराई मंत्री ने जन स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है. ये आदेश कर्नाटक भर में बसों और बस टर्मिनल्स पर लागू होता है, जिसमें केएसआरटीसी, बीएमटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी शामिल हैं.

रेड्डी ने तत्काल प्रभाव से बैन का किया ऐलान 

रेड्डी ने सोशल मीडिया पर भी अपने इस फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'मैंने राज्य भर में पब्लिक बसों और बस स्टेशनों पर तंबाकू उत्पादों के प्रचार पर स्पष्ट बैन लगाते हुए निर्देश जारी किया है.'

तुरंत हटाए जाएंगे पुराने विज्ञापन!

कर्नाटक सरकार के मंत्री ने आगे कहा, 'सरकारी बसों या बस टर्मिनल परिसर में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद विज्ञापन की परमिशन नहीं होगी. इसमें विजुअल प्रमोशन, पोस्टर, स्टिकर या तंबाकू उत्पादों से जुड़ी कोई भी ब्रांडिंग शामिल है. मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पहले से लगे हुए सभी ऐसे विज्ञापनों को तुरंत हटा दें.' 

