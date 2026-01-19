scorecardresearch
 
महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर की 10 लाख की ठगी, पंजाब से शातिर ठग गिरफ्तार

कन्नूर में एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके 10 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की गई. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी पंजाब से हुई है.

महिला डॉक्टर से 10 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
केरल में कन्नूर सिटी साइबर पुलिस ने थालास्सेरी की एक महिला डॉक्टर से 10.5 लाख रुपये की जबरन वसूली के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपी, पंजाब के लुधियाना का रहने वाला जीवन राम (28) है.  उसने डॉक्टर को "डिजिटल अरेस्ट" करके जबरन रुपये ऐंठ लिए.

पुलिस के अनुसार यह घटना 30 नवंबर, 2025 को हुई थी. धोखेबाजों ने मुंबई में CBI अधिकारी होने का नाटक करते हुए WhatsApp वीडियो कॉल पर डॉक्टर से संपर्क किया. इसके बाद दावा किया कि उनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है और मामले को निपटाने के लिए उन पर पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डाला.

डॉक्टर ने कथित तौर पर अलग-अलग खातों में 10,50,000 रुपये भेजे, जिसे बाद में आरोपी ने चेक के ज़रिए निकाल लिया. पुलिस कमिश्नर निधिनराज पी के निर्देशों के बाद कन्नूर सिटी पुलिस ने आरोपी को लुधियाना के एक गांव में ट्रैक किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार अपनी जगह बदल रहा था और पंजाब में केरल पुलिस की टीम को खराब मौसम का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद पांच दिनों की निगरानी के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया. आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है. बावजूद इसके आरोपियों के चंगुल में भोले-भाले लोग फंस जा रहे हैं. 

