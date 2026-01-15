scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जम्मू-कश्मीर में फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन, इलाके में हाई अलर्ट, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोनों की सक्रियता के बाद सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. साथ ही सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ के देगवार गांव में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया है. सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार से होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही हैं.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर में दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन. (photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर में दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन. (photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर में ड्रोन गतिविधि की आशंका के मद्देनजर भारतीय सुरक्षाबलों ने एलओसी और भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है. बताया जा रहा है कि रामगढ़ सेक्टर के केसो महांसन गांव के पास ड्रोन देखे गए हैं. इसके बाद सुरक्षाबलों ने राजौरी, पुंछ और सांबा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की सूचना मिली और रामगढ़ सेक्टर के केसो महांसन गांव के पास ड्रोन देखे गए. इसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पुंछ में दिखे ड्रोन

सम्बंधित ख़बरें

cold temperatures in drass and indian army's vigilance
भारतीय सेना के हौसले के आगे द्रास की ठंड भी पस्त, जवानों ने किया योगा
Heavy snowfall begins in the hills of Uttarakhand and Himachal Pradesh
कहीं जमा पानी, कहीं दूर-दूर तक बर्फ की चादर.. गुलजार हुई कश्मीर घाटी
lashkar e taiba
PoK में लश्कर की खौफनाक साजिश, आतंकियों की बड़े पैमाने पर भर्ती... टॉप कमांडर ने डाला डेरा
सेना की सफलता के लिए मांगी दुआ.
कश्मीर में मस्जिद-मदरसे पुलिस के रडार पर, निजी और वित्तीय जानकारी मांगी, विपक्ष भड़का
cold wave turns drang waterfall in kashmir into icy art
कश्मीर: दरंग में 'फ्रोजन वॉटरफॉल' का अद्भुत नजारा, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

वहीं, पुंछ के देगवार गांव के ऊपर शाम करीब 7:30 बजे ड्रोन जैसी वस्तु देखी गई. जिसे निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना ने कई राउंड फायरिंग की. सुरक्षाबल इलाके में हाई अलर्ट पर हैं. मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में सीमा पार से घाटी में इस तरह के ड्रोन देखे जाने की ये तीसरी घटना है.

सेना प्रमुख ने PAK को दी चेतावनी

मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पास हाल ही में देखे गए मानवरहित हवाई वाहनों (एवी) को लेकर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है. उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की गतिविधि स्वीकार्य नहीं है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जारी है.

Advertisement

अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि मंगलवार को पाकिस्तान के साथ सैन्य अभियान महानिदेशक स्तर की वार्ता हुई, जिसमें भारत ने जम्मू-कश्मीर में देखी गई ड्रोन गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की.

उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अपने ड्रोन पर लगाम लगाने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा कि सेना पूरी तरह सतर्क है और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement