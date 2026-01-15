जम्मू-कश्मीर में फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन, इलाके में हाई अलर्ट, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर में ड्रोन गतिविधि की आशंका के मद्देनजर भारतीय सुरक्षाबलों ने एलओसी और भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है. बताया जा रहा है कि रामगढ़ सेक्टर के केसो महांसन गांव के पास ड्रोन देखे गए हैं. इसके बाद सुरक्षाबलों ने राजौरी, पुंछ और सांबा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की सूचना मिली और रामगढ़ सेक्टर के केसो महांसन गांव के पास ड्रोन देखे गए. इसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पुंछ में दिखे ड्रोन

वहीं, पुंछ के देगवार गांव के ऊपर शाम करीब 7:30 बजे ड्रोन जैसी वस्तु देखी गई. जिसे निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना ने कई राउंड फायरिंग की. सुरक्षाबल इलाके में हाई अलर्ट पर हैं. मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में सीमा पार से घाटी में इस तरह के ड्रोन देखे जाने की ये तीसरी घटना है.

सेना प्रमुख ने PAK को दी चेतावनी

मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पास हाल ही में देखे गए मानवरहित हवाई वाहनों (एवी) को लेकर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है. उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की गतिविधि स्वीकार्य नहीं है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जारी है.

अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि मंगलवार को पाकिस्तान के साथ सैन्य अभियान महानिदेशक स्तर की वार्ता हुई, जिसमें भारत ने जम्मू-कश्मीर में देखी गई ड्रोन गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की.

उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अपने ड्रोन पर लगाम लगाने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा कि सेना पूरी तरह सतर्क है और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है.

