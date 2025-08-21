scorecardresearch
 

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए खाली हुआ VVIP बंगला, पसंद नहीं आने पर मिलेगा नया विकल्प

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक टाइप-8 बंगला तय किया है. यह बंगला पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के बाद दिया जाता है.

जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई, 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था (File Photo: PTI)
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए राजधानी दिल्ली में नया आवास तय कर दिया गया है. शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट्स ने उनके लिए 34, एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित टाइप-8 श्रेणी का सरकारी बंगला खाली करवा लिया है.

यह बंगला जल्द ही धनखड़ को अलॉट किया जाएगा. हालांकि सूत्रों का कहना है कि अगर धनखड़ को यह आवास पसंद नहीं आता है तो मंत्रालय उनके लिए कोई और विकल्प उपलब्ध करा सकता है.

नियमों के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री को लुटियंस ज़ोन में टाइप-8 श्रेणी का सरकारी आवास दिया जाता है. इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने पैतृक स्थान पर दो एकड़ भूमि का विकल्प भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन का नाम... क्या बीजेपी की पसंद में 'धनखड़ फैक्टर' ने भी किया काम?

इस तरह से यह परंपरा बरकरार रखते हुए, जगदीप धनखड़ को भी सर्वोच्च श्रेणी की आवासीय सुविधा दी जा रही है, जैसा कि देश के अन्य शीर्ष संवैधानिक पदों पर रह चुके नेताओं को मिलता रहा है.

आपको बता दें कि 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया. लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं है. बात कुछ और है. पूरे दिन चली बैठकों और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान न तो धनखड़ अस्वस्थ लगे और न ही उन्होंने खराब स्वास्थ्य का कोई संकेत दिया.

