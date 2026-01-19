scorecardresearch
 
IRCTC लाया वैलेंटाइन स्पेशल थाईलैंड टूर पैकेज, जानिए किराया और जल्दी करें बुकिंग

IRCTC ने वैलेंटाइन डे के अवसर पर थाईलैंड के फुकेट और क्राबी के लिए 6 दिवसीय टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह टूर 12 से 19 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगा. जिसमें यात्रियों को डायरेक्ट फ्लाइट, 4 स्टार होटल में ठहराव, भारतीय भोजन, ट्रैवल इंश्योरेंस और गाइड सुविधा मिलेगी.

IRCTC Thailand Tour Package Details (File Photo- ITG)
अगर आप वैलेंटाइन डे पर थाईलैंड की सैर करना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. जो IRCTC लखनऊ कार्यालय द्वारा एक आकर्षक अंतरराष्ट्रीय टूर 'वैलेंटाइन स्पेशल – फुकेट–क्राबी (थाईलैंड)' नाम से संचालित किया जा रहा है.

यह विशेष टूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थाईलैंड के लिए होगा. जो 12 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगा. इस टूर के दौरान यात्रियों को फुकेट, क्राबी, थाईलैंड की 6 दिवसीय विदेश की यात्रा कराई जाएगी.

जानिए टूर की विशेषताएं

इस टूर में यात्रियों को एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा, 4 स्टार होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (5 ब्रेकफास्ट, 6 लंच, 6 डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस और गाइड सुविधा मिलेगी. इसके अलावा प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे फि–फि आइलैंड टूर (बिग बोट द्वारा), क्राबी 4 आइलैंड टूर (स्पीड बोट द्वारा), टाइगर केव टेम्पल, रेलै बीच, नाइट मार्केट एवं सिटी टूर  का भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया

इसमें एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 102500/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू 82800/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 82800/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रू. 76200/- बेड सहित एवं मूल्य रू. 62500/- बिना बेड के होगा.

इस तरह करें बुकिंग

आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि उक्त यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. इसके साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिये नीचे दिये गये मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.

