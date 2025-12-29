नए साल के वीकेंड में बनाएं राजस्थान-गुजरात घूमने का प्लान, खास है IRCTC का ये टूर पैकेज

अगर आप भारत के फेमस जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं और आरामदायक सफर के साथ-साथ बजट का ध्यान भी रखना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के टूर पैकेज आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं. इन पैकेजों की मदद से आप भारत के कई फेमस और ऐतिहासिक स्थलों की सैर का आनंद ले सकते हैं.
आईआरसीटीसी ने कई विशेष टूर पैकेज पेश किए हैं. इनमें चंडीगढ़ से शुरू होने वाले पैकेज भी शामिल हैं, जिनका लाभ यात्री हर शुक्रवार और शनिवार को उठा सकते हैं. इन पैकेजों के जरिए आप प्रमुख दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकते हैं. आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग घर बैठे कर सकते हैं.
सोशल मीडिया पर दी जानकारी
आईआरसीटीसी ने इन टूर पैकेजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. आईआरसीटीसी ने बताया कि भारत पर्यटन के क्षेत्र में उन अग्रणी देशों में शामिल है, जहां की विविधताएं दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करती हैं. इन विविधताओं को जानने के लिए आईआरसीटीसी अलग-अलग टूर पैकेजों को संचालित कर रहा है.
हर शुक्रवार और शनिवार को यात्रा
राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए आईआरसीटीसी ने चंडीगढ़ से राजस्थान रेल यात्रा सेवा शुरू की है, जो हर शुक्रवार चंडीगढ़ से शुरू होगी. इसके अलावा, राजस्थान रेल यात्रा सेवा का दूसरा पैकेज भी हर शुक्रवार को उपलब्ध है. इस खास पैकेज में अजमेर या पुष्कर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर जैसे लोकप्रिय स्थलों को शामिल किया गया है.
यह भी पढ़ें: नए साल में करनी है ट्रैकिंग? IRCTC दे रहा शानदार मौका, देहरादून से शुरू होगा सफर
इसके अलावा आईआरसीटीसी ने चंडीगढ़ से दो ज्योतिर्लिंग दर्शन रेल यात्रा सेवा भी शुरू की है, यह यात्रा हर शनिवार चंडीगढ़ से आरंभ होगी. साथ ही, यात्रियों के लिए चंडीगढ़ से राजस्थान और गुजरात यात्रा सेवा भी उपलब्ध है, जो हर शुक्रवार को शुरू होगी.
अधिक जानकारी या ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें