IRCTC Package: मात्र 8505 रुपये में 9 दिन के लिए घूमें ये 5 धार्मिक शहर, ट्रेन ट्रैवल समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

IRCTC Package for Rampath Darshan: आजादी का अमृत महोत्सव और 'देखो अपना देश' के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, ऋषिकेश, वाराणसी और वृंदावन के लिए विशेष पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज का नाम "RAMPATH DARSHAN EX NEW COOCHBEHAR" है. यह पैकेज 8 रात और 9 दिन का है. जिसकी शुरुआत 20 मार्च 2022 से होने जा रही है.

इस यात्रा में अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, ऋषिकेश, वाराणसी और वृंदावन के दर्शन के अलावा कूचबिहार जानने को भी मिलेगा. 8 रात और 9 दिन का यह पैकेज मात्र 8505/- रुपये प्रति व्यक्ति है. 20 मार्च को यह ट्रेन कूचबिहार से चलेगी. 21 को यह वाराणसी पहुंच जाएगी. यहां आपको एक धर्मशाला में ठहराया जाएगा. इसके बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. रात को वाराणसी में ही रुकना होगा. अगले दिन 22 मार्च को अयोध्या के लिए रवाना होंगे.

Traverse one of #India’s most spiritual circuits with our all-incl. 9D/8N train tour package starting at Rs. 8,505/-pp* only. Journey leaves on 20th March’22. Hurry! #Book today on https://t.co/FtXFXqx86O *T&C Apply@AmritMahotsav