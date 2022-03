IRCTC: 10 हज़ार रुपये से कम में 10 दिन का टूर पैकेज, राम जन्मभूमि से पूरी-गंगासागर तक की करें यात्रा

IRCTC Tour Package 2022: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने अयोध्या, बैद्यनाथ, गंगासागर, गया, कोणार्क, पुरी और वाराणसी के लिए विशेष पैकेज शुरू किया है. इस पैकेज का नाम "RAMJANAMBHOOMI DARSHAN & PURI-GANGASAGAR YATRA ALONGWITH KOLKATA EX.AGRA" है. यह पैकेज 9 रात और 10 दिन का है. आप इस विशेष पैकेज का लुत्फ 21 मार्च से 30 मार्च 2022 के बीच उठा सकते हैं.

इस यात्रा में जगन्नाथपुरी, गंगासागर, गया, बैद्यनाथ मन्दिर के दर्शन के अलावा अयोध्या में रामलला और काशी विश्वनाथ कारीडोर वाराणसी शामिल हैं. यात्रा का मुख्य आर्कषण अयोध्या में राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सरयू आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी), बैद्यनाथ मन्दिर (जसीडीह), गंगासागर, काली मंदिर (कोलकाता), पुरी में जगन्नाथ मन्दिर एवं कोणार्क मन्दिर, गया में विष्णुपाद मन्दिर आदि धार्मिक स्थल हैं. 9 रात और 10 दिन का यह पैकेज मात्र 9450/- रुपये प्रति व्यक्ति है. इस ट्रेन में बैठने की सुविधा आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई, उरई, कानपुर एवं लखनऊ से उपलब्ध है.

इस पैकेज में यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का शाकाहारी भोजन, स्थानीय यात्रा बसों द्वारा तथा धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित हैं. भारत दर्शन यात्रा के दौरान हाइजिन के हाई स्टैंडर्ड रखे जाते हैं एवं कोविड सेफ्टी प्रोटेकॉल के विभिन्न उपायों का अनुपालन करते हुऐ यात्रा सम्पन्न करायी जाती है.

