IRCTC: मैसूर-कूर्ग और ऊटी घूमने का शानदार ऑफर, फ्लाइट ट्रैवल समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

IRCTC Package for Mysuru: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) मैसूर, कूर्ग और ऊटी के लिए विशेष हवाई पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज का नाम "SERENE MYSURU-COORG-OOTY" है. यह पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2022 से होने जा रही है.

पैकेज में क्या है शामिल?

IRCTC इस टूर पैकेज के जरिए मैसूर, कूर्ग और ऊटी के सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा आकर्षक स्थलों को कवर कर रहा है. 11 अप्रैल को पर्यटक मुंबई हवाई अड्डे से सुबह 8.30 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भर सकेंगे. 10.15 बजे बेंगलुरु पहुंचने के बाद श्रीरंगपटना के रास्ते मैसूर जाएंगे. मैसूर पहुंचने के बाद यात्री रात का विश्राम और भोजन सीधे होटल में करेंगे. अगले दिन नाश्ते के बाद होटल से चेक आउट कर पर्यटक मैसूर की साइटसीइंग करेंगे. इस दौरान वह सेंट फिलोमेनस चर्च, मैसूर चिड़ियाघर आदि घूमेंगे.

इसके बाद कूर्ग के लिए रवाना होंगे. कूर्ग पहुंचने के बाद यात्री रात का विश्राम और भोजन सीधे होटल में करेंगे. अगले दिन कूर्ग की साइटसीइंग करेंगे. इस दौरान वे अलकावेरी, तालाकावेरी मंदिर, भागमंडल घूमेंगे. दोपहर के भोजन के बाद, अभय जलप्रपात, कॉफी एस्टेट, ओंकारेश्वर मंदिर और वास्तुकला की गोथिक शैली की यात्रा करेंगे. रात को वापस होटल लौटेंगे.

अगले दिन ऊटी के लिए रवाना होंगे. यहां यात्री दो दिन रुकेंगे और शहर की साइटसीइंग करेंगे. छठे दिन ब्रेकफास्ट के बाद कोयंबटूर के आदियोगी शिव की प्रतिमा के दर्शन के लिए रवाना होंगे. वहीं उसी दिन शाम को फ्लाइट से वापस मुंबई आ जाएंगे.

If a soothing and scenic vacation is what you crave, then have the perfect package for you! #IRCTCTourism presents ‘Serene Mysore-Coorg-Ooty’, an all-incl. 6D/5N tour package starting at Rs. 28,000/-pp* only. #Book today on https://t.co/p2r2ImczcG *T&C Apply@AmritMahotsav