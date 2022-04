आगरा से माता वैष्णोदेवी मंदिर तक...IRCTC के इस टूर पैकेज में घूमें 'नॉर्थ इंडिया', जानें बुकिंग की डिटेल्स

IRCTC Package for MATA VAISHNODEVI: आजादी का अमृत महोत्सव और 'देखो अपना देश' के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) आगरा , मथुरा , अमृतसर और माता वैष्णोदेवी मंदिर की यात्रा करा रहा है. आईआरसीटीसी ने इस पैकेज का नाम 'NORTH INDIA TRAIN TOUR WITH MATA VAISHNODEVI' रखा है. यह पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. जिसकी शुरुआत 27 मई 2022 से होने जा रही है.

पैकेज में क्या है शामिल?

पैकेज में विशाखपट्नम, धर्मशाला, अमृतसर और माता वैष्णोदेवी के इकोनॉमी क्लास के हवाई टिकट, इसके अलावा 2 रात अमृतसर में, 2 रात धर्मशाला में और 2 रात कटरा में डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ 3-स्टार होटल में रुकाया जाएगा. हवाई अड्डे से वापसी और एसी गाड़ी में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराई जाएगी. ज्यादा जानकारी के लिए आप IRCTC की वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं.

Explore the best of #NorthIndia with this quintessential family holiday for 8 days and 7 nights starting at Rs. 18,120/-pp* only. For #booking and #details, visit https://t.co/n9IMqGtaU6. *T&C Apply@AmritMahotsav