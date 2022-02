Indian Railway: धर्मशाला, अमृतसर और माता वैष्णो देवी मंदिर की करें यात्रा, IRCTC लाया धमाकेदार पैकेज, जानें डिटेल्स

IRCTC package: आजादी का अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने विशाखपट्नम, धर्मशाला, अमृतसर और माता वैष्णोदेवी मंदिर के लिए विशेष हवाई पैकेज शुरू किया है. 6 रात और 7 दिन के इस पैकेज की शुरुआत 22 मई 2022 से होगी.

इस पैकेज के तहत आप 22 मई से 28 मई के बीच यात्रा कर सकते हैं. सिंगल, डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति लागत 42100 रुपये, 32675 रुपये और 31760 रुपये तय की गई है.

पैकेज में क्या है शामिल

पैकेज में विशाखपट्नम, धर्मशाला, अमृतसर और माता वैष्णोदेवी के इकोनॉमी क्लास के हवाई टिकट, इसके अलावा 2 रात अमृतसर में, 2 रात धर्मशाला में और 2 रात कटरा में डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ 3-स्टार होटल में रुकाया जाएगा. हवाई अड्डे से वापसी और एसी गाड़ी में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराई जाएगी. ज्यादा जानकारी के लिए आप IRCTC की वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं.

Travel to the holy abode of #MataVaishnoDevi in the mountains of #Trikuta and also visit other places in #Amritsar and #Dharamshala. Flight leaves on 22nd May'22. Hurry! Book today on https://t.co/t25YWbOCLT@AmritMahotsav