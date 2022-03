Indian Railway: मात्र 9660 रुपये में गोवा घूमने का मौका, IRCTC लाया धमाकेदार पैकेज, जानें डिटेल्स

IRCTC Package: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने गोवा के लिए विशेष पैकेज शुरू किया है. इस पैकेज का नाम "GLORIOUS GOA EX MUMBAI" है. यह पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. आप इसका लुत्फ हर हफ्ते शुक्रवार से सोमवार के बीच उठा सकते हैं.

पैकेज में क्या है शामिल?

IRCTC इस ग्लोरियस गोवा टूर पैकेज के जरिए गोवा के सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा आकर्षक स्थलों को कवर कर रहा है. पर्यटक 23.05 बजे मुंबई सीएसएमटी से ट्रेन संख्या 10111 कोंकण कन्या एक्सप्रेस में सवर होकर गोवा के लिए रवाना होंगे. शनिवार सुबह 8.30 बजे थिविम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे. होटल में चेक इन करने के बाद नॉर्थ गोवा की साइटसीइंग कराई जाएगी. इस दौरान फोर्ट अगुआडा, कैंडोलिम बीच, बाघा बीच, अंजुना बीच, डोना पाउला और समुद्र तटों की रानी "कलंगुट बीच" घुमाया जाएगा. इसके बाद यात्री रात का विश्राम और भोजन सीधे होटल में करेंगे.

अगले दिन रविवार को नाश्ते के बाद यात्री साउथ गोवा के लिए रवाना होंगे. साउथ गोवा में मीरामार बीच, ओल्ड गोवा चर्च, मंगेशी मंदिर. मंडोवी नदी पर क्रूज का आनंद लें. इसके बाद यात्री रात का विश्राम और भोजन सीधे होटल में करेंगे. अगले दिन नाश्ते के बाद पर्यटकथिविम रेलवे स्टेशन से सुबह 10.08 बजे ट्रेन संख्या 10104 से मुंबई सीएसएमटी के लिए रवाना होगी. आप 21.45 मुंबई पहुंच जाएंगे.

Enjoy the most exciting #Goa holiday with your friends that too on a budget! #Book #IRCTCTourism's all-incl. 4D/3N 'Glorious Goa' package starting at Rs. 9660/-pp* only. Visit https://t.co/OPZIFCvGBm *T&C Apply@AmritMahotsav