scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dubai Tour: फरवरी में दुबई घूमने का मौका! IRCTC लाया स्पेशल पैकेज... जानें कितना लगेगा खर्च?

Dubai Tour: अगर आप दुबई की शानदार यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो आईआरसीटीसी का स्पेशल टूर पैकेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. इस खास पैकेज के जरिए आप 6 दिन तक दुबई के खूबसूरत जगहों का आनंद ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस स्पेशल टूर पैकेज के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे?

Advertisement
X
आईआरसीटीसी दुबई घूमने का मौका दे रहा है. ( Photo: Pexels)
आईआरसीटीसी दुबई घूमने का मौका दे रहा है. ( Photo: Pexels)

दुबई की शानदार यात्रा आपके लिए यादगार साबित हो सकती है. आप यहां घूमकर कई खास और फेमस जगहों का अनुभव ले सकते हैं. आईआरसीटीसी फरवरी 2026 के लिए दुबई का स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है. इसमें आपको दुबई की यात्रा का सुनहरा मौका मिलेगा. इस खास पैकेज में अबू धाबी की सैर भी शामिल की गई है.

इस टूर पैकेज में आपको बुर्ज खलीफा, मिरेकल गार्डन, मरीना क्रूज राइड, गाला डिनर विद बेली डांस, फ्यूचर म्यूजियम, हिंदू मंदिर और अबू धाबी में फेरारी वर्ल्ड जैसी जगहों का अनुभव करने का मौका मिलेगा. बता दें यह यात्रा 13 फरवरी से शुरू होगी. आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी ने इस खास फरवरी स्पेशल दुबई टूर पैकेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. आईआरसीटीसी ने बताया कि आप दुबई और अबू धाबी की शानदार सैर कर सकते हैं. आप इस टूर पैकेज की मदद से 5 रात और 6 दिन की यात्रा कर सकते हैं. यह खास यात्रा लखनऊ से शुरू होगी. इस यात्रा को आप ₹1,06,000 प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

सर्दी में ठिठुरे रेलयात्री, कोहरे की वजह से आज भी कई ट्रेनें लेट, देखें लिस्ट
Railway Trains Running Late due to fog today 6 january 2026 (Photo-ITG)
रेल यातायात पर घने कोहरे का असर, आज भी कई ट्रेनें लेट, देखें लिस्ट
Lalu Prasad Yadav
IRCTC Scam केस में Lalu Yadav को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका
Railway Train Ticket Booking Update ahead Holi 2026
होली के दौरान कंफर्म टिकट की मारामारी! यूपी-बिहार रूट की इन ट्रेनों में अभी से सीटें फुल
Mela Rail Seva App for pilgrims (File Photo- Pixels)
Magh Mela: श्रद्धालुओं का स्मार्ट साथी बनेगा 'मेला रेल सेवा' ऐप, मिलेगी हर मदद

यह भी पढ़ें: नए साल में करनी है ट्रैकिंग? IRCTC दे रहा शानदार मौका, देहरादून से शुरू होगा सफर

Advertisement

जानें कितना लगेगा खर्च?
प्रति व्यक्ति लागत
सिंगल शेयरिंग    ₹1,34,600
डबल शेयरिंग    ₹1,08,000
ट्रिपल शेयरिंग    ₹1,06,000
बच्चा (बिस्तर सहित, 05–11 वर्ष)    ₹96,500
बच्चा (बिना बिस्तर, 05–11 वर्ष)    ₹83,800

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज का नाम FEB SPECIAL DUBAI & ABU DHABI DELIGHTS है .

अधिक जानकारी या ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement