Dubai Tour: फरवरी में दुबई घूमने का मौका! IRCTC लाया स्पेशल पैकेज... जानें कितना लगेगा खर्च?

दुबई की शानदार यात्रा आपके लिए यादगार साबित हो सकती है. आप यहां घूमकर कई खास और फेमस जगहों का अनुभव ले सकते हैं. आईआरसीटीसी फरवरी 2026 के लिए दुबई का स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है. इसमें आपको दुबई की यात्रा का सुनहरा मौका मिलेगा. इस खास पैकेज में अबू धाबी की सैर भी शामिल की गई है.

इस टूर पैकेज में आपको बुर्ज खलीफा, मिरेकल गार्डन, मरीना क्रूज राइड, गाला डिनर विद बेली डांस, फ्यूचर म्यूजियम, हिंदू मंदिर और अबू धाबी में फेरारी वर्ल्ड जैसी जगहों का अनुभव करने का मौका मिलेगा. बता दें यह यात्रा 13 फरवरी से शुरू होगी. आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी ने इस खास फरवरी स्पेशल दुबई टूर पैकेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. आईआरसीटीसी ने बताया कि आप दुबई और अबू धाबी की शानदार सैर कर सकते हैं. आप इस टूर पैकेज की मदद से 5 रात और 6 दिन की यात्रा कर सकते हैं. यह खास यात्रा लखनऊ से शुरू होगी. इस यात्रा को आप ₹1,06,000 प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं.

Explore IRCTC’s Feb Special Dubai tour package! Discover Dubai and Abu Dhabi in a 5 Nights/6 Days journey from Lucknow at ₹1,06,000/- onwards pp*. Don't miss! Book now!https://t.co/eg0w8F6zKZ



(packageCode=NLO43)#IRCTCTourism #TravelWithIRCTC #TravelDubai #ExploreAbuDhabi… pic.twitter.com/qFboVrstu8 — IRCTC (@IRCTCofficial) January 7, 2026

जानें कितना लगेगा खर्च?

प्रति व्यक्ति लागत

सिंगल शेयरिंग ₹1,34,600

डबल शेयरिंग ₹1,08,000

ट्रिपल शेयरिंग ₹1,06,000

बच्चा (बिस्तर सहित, 05–11 वर्ष) ₹96,500

बच्चा (बिना बिस्तर, 05–11 वर्ष) ₹83,800

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज का नाम FEB SPECIAL DUBAI & ABU DHABI DELIGHTS है .

अधिक जानकारी या ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें.

