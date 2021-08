सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की NBA बोर्ड से मुलाकात

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने अनुराग ठाकुर ने शनिवार को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के बोर्ड सदस्यों से मुलाकात की. एनबीए ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वागत करते हुए ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री पर कोरोना महामारी से पड़े असर पर चर्चा की.

एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी, जी न्यूज के सीईओ और एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी, न्यूज 24 की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराधा प्रसाद, एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे और एनडीटीवी की एडिटोरियल डायरेक्टर सोनिया सिंह मौजूद थीं.

इन सभी ने कोरोना महामारी के बाद इंडस्ट्री पर हुए प्रभाव पर चर्चा की और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को उन चिंताओं से अवगत करवाया. बैठक में कोरोना के बाद ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के रिकवरी और ग्रोथ के लिए एक मजबूत रोडमैप बनाने पर भी चर्चा की गई.

