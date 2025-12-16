दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 228 फ्लाइट्स रद्द, 5 का रूट डायवर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईजीआई) पर घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 228 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि कई फ्लाइट्स का रूट डायवर्ट किया गया है. साथ ही इंडिगो ने यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति जांचने और रिफंड या रिबुकिंग के लिए वेबसाइट या ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है.

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, कोहरे के चलते रनवे की विजिबिलिटी कम हो जाने से उत्तरी भारत के कई हवाई अड्डों पर भी असर पड़ा. शाम 4 बजे जारी किए गए बयान में दिल्ली एयरपोर्ट ने बताया कि उड़ान संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन कुछ आने-जाने वाली फ्लाइट्स में अभी-भी देरी हो सकती है.

228 फ्लाइट्स रद्द

एयरपोर्ट के ताजा अपडेट के अनुसार, अब तक कुल 228 उड़ानें (131 प्रस्थान और 97 आगमन) रद्द कर दी गई हैं, जबकि 5 उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया है.

पहले जानकारी देते हुए एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि कोहरे के कारण कुल 68 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 5 उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया है.

दोपहर करीब 2 बजे एयरपोर्ट ने बताया था कि रनवे की विजिबिलिटी में सुधार हुआ है और उड़ान संचालन सामान्य हो रहा है, लेकिन सुबह के घने कोहरे ने पूरे दिन के शेड्यूल को प्रभावित कर दिया है.

एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर का दौरा

वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और रियल-टाइम संचालन की समीक्षा की.



मंत्रालय और एयरलाइंस ने स्पष्ट किया कि कोहरे जैसी मौसमी स्थितियों में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कई उड़ानों का पुनर्निर्धारण किया गया. देरी हुई उड़ानों की कतार के कारण संचालन को पूरी तरह सामान्य करने में समय लग रहा है.

इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी



एयरलाइन इंडिगो ने परामर्श जारी कर कहा कि दिल्ली समेत उत्तरी भारत के एयरपोर्ट्स पर घना कोहरा विजिबिलिटी को प्रभावित कर रहा है, जिससे शेड्यूल में देरी और बदलाव हो रहे हैं. सुबह लंबे वक्त तक कम विजिबिलिटी से हवाई यातायात प्रभावित हुआ और दिन भर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ उड़ानें रद्द की गईं.



इंडिगो ने बताया कि प्रभावित यात्रियों को WhatsApp और ईमेल के जरिए से पहले ही जानकारी दी जा रही है. यात्री एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर अपनी उड़ानों को दोबारा बुक (Rebook) कर सकते हैं या रिफंड (Refund) का दावा कर सकते हैं. एयरलाइन की टीमें विजिबिलिटी (Visibility) की स्थितियों पर करीब से नजर रख रही हैं.

