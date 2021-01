दुनिया में IFFCO का परचम, 300 सहकारी कंपनियों में नंबर वन पर पहुंची

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर एक सहकारी समिति है. यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है. यह देश की जीडीपी और आर्थिक विकास में इफको के योगदान को दर्शाता है.

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (आईसीए) द्वारा प्रकाशित 9वें वार्षिक वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के 2020 संस्करण के अनुसार, यह रैकिंग बताती है कि किसी उद्यम के कारोबार का देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है. लगभग 36,000 सदस्य सहकारी समितियों और करीब 7 बिलियन डॉलर के ग्रुप टर्नओवर के साथ इफको विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में शामिल है. बता दें कि संपूर्ण कारोबार के मामले में इफको पिछले वित्त वर्ष के 125वें स्थान से चढ़कर 65वें स्थान पर पहुंच गई है.

आईसीए और द यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज ने आज एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार के दौरान वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर का 2020 संस्करण लांच किया है. यह आईसीए द्वारा प्रकाशित 9वीं वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें विश्व की प्रमुख सहकारी समितियों के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का जायजा लिया गया है. इसके साथ ही कोविड व जलवायु परिवर्तन जैसी वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों के विश्लेषण के आधार पर शीर्ष 300 की श्रेणी बनाई गई है.

इफको के प्रबंध निदेशक, डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कहा, "यह इफको व सहकारिताओं के लिए गर्व की बात है. भारतीय सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में हम सबके लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है. इफको में हम लोग पूरे देश के किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं. हम इनोवेशन में विश्वास करते हैं, क्योंकि यह सफलता की कुंजी है. मैं इफको से जुड़े सभी लोगों और देश के सहकारी बंधुओं को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं."

इफको ने पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय सहकारिता मंच पर भारत को गौरवान्वित किया है. वैश्विक मंच पर इफको की मजबूत उपस्थिति है क्योंकि इफको के निदेशक आदित्य यादव आईसीए के वैश्विक निदेशक मंडल में इफको का प्रतिनिधित्व करते हैं. इफको में सहकारिता संपर्क विभाग के प्रमुख तरुण भार्गव इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एन्ट्रीप्रीन्योरशिप थिंक टैंक (आईसीईटीटी) के अध्यक्ष और आईसीए की वैश्विक शाखा आईसीएओ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं.

Facing challenges with strength, determination and confidence is what matters. Congratulating #IFFCO for being ranked Number 1 #Cooperative in the world among the top 300 Cooperatives. https://t.co/Y4jUTrdwe7