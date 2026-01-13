scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी से वियतनाम में हुई ट्रैवल व्लॉगर की मुलाकात, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए फोटो-वीडियो

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा छुट्टी के मूड में रहते हैं और अहम राष्ट्रीय मुद्दों के समय विदेश चले जाते हैं.

Advertisement
X
वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट पर भारतीय ट्रैवल व्लॉगर दक्ष की मुलाकात राहुल गांधी से हुई. (Photo: X/@Daksh_k1)
वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट पर भारतीय ट्रैवल व्लॉगर दक्ष की मुलाकात राहुल गांधी से हुई. (Photo: X/@Daksh_k1)

वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट पर ट्रैवल व्लॉगर दक्ष अपने अगले पड़ाव के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी नजर राहुल गांधी पर पड़ी. दक्ष एयरपोर्ट पर न सिर्फ राहुल गांधी के साथ एक ही लाउंज में मौजूद थे, बल्कि दोनों एक ही फ्लाइट से सफर कर रहे थे. इस अप्रत्याशित मुलाकात से हैरान दक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें और एक छोटा वीडियो साझा किया, जिसमें बैकग्राउंड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और दोनों एयरपोर्ट पर साथ चलते दिखते हैं.

दक्ष ने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे संक्षिप्त और बेहद सहज बातचीत की और उनकी टोपी की तारीफ करते हुए कहा कि यह उन पर अच्छी लग रही है. हालांकि, राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की वियतनाम यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर एक बार फिर उन पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें ‘Leader of Opposition’ नहीं बल्कि ‘Leader of Partying and Tourism’ करार दिया है.

भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी एक महीने से भी कम समय पहले जर्मनी में थे, जबकि उस दौरान संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और यूपीए सरकार की प्रमुख योजना मनरेगा (MGNREGA) में बदलाव पर चर्चा हो रही थी. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, 'राहुल गांधी स्थायी रूप से वेकेशन मोड में रहते हैं. दो छुट्टियों के बीच कुछ दिनों के लिए भारत आते हैं, जंगल सफारी करते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं. चुनाव हारने के बाद वह चुनाव आयोग को दोष देते हैं. यह दिखाता है कि राहुल गांधी गंभीर नहीं बल्कि अपरिपक्व नेता हैं, इसलिए उनके सहयोगी दल भी उनसे नाराज हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

सिद्धारमैया-शिवकुमार से राहुल गांधी की मीटिंग (Photo: X/INC)
राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया और DK शिवकुमार की मीटिंग, पावर टसल के बीच पहली मीटिंग
Rahul Gandhi
अंकिता भंडारी से लेकर इंदौर कांड तक... राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Political career of Rahul Gandhi is dead and misleading about India.
BJP नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर तीखा हमला
Rahul Gandhi is the leader of propaganda but India's economy is alive and kicking
'झूठों के नवाब है', राहुल गांधी पर शहजाद पूनावाला का हमला
कर्नाटक सरकार ने 2024-25 में नेशनल हेराल्ड को ₹99 लाख का Ad फंड दिया.
कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को दिए सबसे ज्यादा Ad फंड, सूबे में ज़ीरो है सर्कुलेशन
Advertisement

Daksh


पूनावाला ने दावा किया कि कांग्रेस के सहयोगी दलों में भी राहुल गांधी को लेकर असंतोष है. उन्होंने कहा कि सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह और यहां तक कि कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा भी ‘राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ’ जैसे बयान दिए जा रहे हैं. इससे पहले भाजपा ने 3 जनवरी को राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर जाने का दावा किया था. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं. इस दौरान त्रिवेदी ने सवाल उठाया था कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में भी राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर बुलावा नहीं मिलता, तो विदेशों में उन्हें कौन और क्यों आमंत्रित करता है.

उन्होंने कांग्रेस से मांग की थी कि यह साफ किया जाए कि राहुल गांधी को विदेशों में कौन लोग और किन मकसदों से आमंत्रित करते हैं. इससे पहले राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर तीन दिन के दौरे पर 17 दिसंबर, 2025 को जर्मनी पहुंचे थे. उन्होंने 18 दिसंबर, को जर्मनी में बीजेपी पर भारतीय संविधान को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. राहुल ने कहा था, 'बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है.' 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement