Indian Railways: रेलवे चला रहा ये समर स्पेशल ट्रेनें, यहां पूरा टाइम शेड्यूल देखकर करें टिकट बुक

देश में कोरोना की दूसरी लहर और कई राज्यों में लगे मिनी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रख रहा है. कई रूट्स पर रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है. पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर और दानापुर के लिए विशेष ट्रेन की ट्रिप बढ़ाने का फैसला किया है. वहीं पूर्वी रेलवे ने भी फैसला किया है कि अगरतला-बैंगलोर कैंट समर स्पेशल ट्रेन का विस्तार किया है.

Extension of Agartala- Bangalore Cantt. Summer Special train for 10 more trips pic.twitter.com/A6Yf6WCUEA