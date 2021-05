Northern Railways: बनिहाल-बारामूला के बीच 16 मई तक नहीं चलेंगी ट्रेनें, कश्मीर में फरवरी में बहाल हुई थी रेल सेवा

Banihal-Baramulla Train Service Cancelled: जम्मू-कश्मीर मेंकोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. इस बीच कश्मीर में आज यानी 11 मई से आगामी 16 मई तक बारामूला-बनिहाल रेल सेवा को भी रद्द कर दिया गया है. उत्तर रेलवे ( Northern Railway) द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर सेक्शन के बारामूला-बनिहाल के बीच चलने वाली सभी ट्रेनें 16 मई तक कैंसिल रहेंगी.



कश्मीर की ये ट्रेनें 16 मई तक रहेंगी रद्द

It is notified for the information of all concerned that due to operational reasons, following trains running on Banihal-Baramulla section in Kashmir Valley will remain cancelled from 11.05.2021 to 16.05.2021. pic.twitter.com/AVCA6T8JMH