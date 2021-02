Indian Railways Vistadome coaches: घूमने वाली सीट, फ्रिज, शीशे की छत! लग्जरी रेल यात्रा का अनुभव देंगे विस्टाडोम कोच

इंडियन रेलवे एक के बाद एक नए कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर रही है. भारतीय रेल ने अब नए विस्टाडोम कोच (Vistadome coaches) तैयार किए जो कि भारत में अभी तक के सबसे हाईटेक रेलवे कोच हैं. ट्रेन के इन डिब्बों में यात्रियों को बेहद लग्जरी यात्रा का अहसास हो, रेलवे ने इन डिब्बों में इसके लिए खास ख्याल रखा है. साथ ही इसकी रफ्तार भी आपकी यात्रा को रोमांच से भर देगी.

रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goel) के मुताबिक यूरोपीय शैली (European-style coaches) में बने ये नए विस्टाडोम एलएचबी कोच 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं. हालांकि, फिलहाल इसकी गति 180 किमी प्रति घंटा रखी जाने की संभावना है, जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बराबर है. इन विस्टाडोम एचएलबी कोच का स्पीड ट्रायल पिछले वर्ष ही हो चुका है.

आइए जानते हैं इस कोच की हाईटेक खासियतों के बारे में....

