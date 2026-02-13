महाशिवरात्रि पर रेलवे का तोहफा! महाकाल के लिए आज से चलेंगी ये मेला स्पेशल ट्रेनें, देखें टाइम शेड्यूल

महाशिवरात्रि का पावन त्योहार इस साल 15 फरवरी 2026 (रविवार) को मनाया जाएगा. महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं. गुजरात में सोमनाथ जैसे प्रसिद्ध शिव मंदिर के पास वेरावल में महाशिवरात्रि मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. वहीं, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन और सीहोर (कुबेरेश्वर धाम) में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है. ऐसे में महाशिवरात्रि महापर्व पर शिवभक्तों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है.

पश्चिम रेलवे (Western Railway) रतलाम मंडल ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उज्जैन से भोपाल और संत हिरदाराम नगर के बीच तीन जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें (Special Mela Trains) चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेनें 13 फरवरी से 23 फरवरी तक संचालित की जाएंगी. राजकोट और वेरावल के बीच भी 'महाशिवरात्रि मेला स्पेशल' अनारक्षित ट्रेन (09513/09514) चलाई जा रही है. जो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक (प्रतिदिन) विशेष किराए पर चलेगी.

आइए देखते हैं महाशिवरात्रि मेला स्पेशल ट्रेनों का टाइम शेड्यूल...

ट्रेन नंबर 09513 राजकोट से वेरावल स्पेशल ट्रेन राजकोट से सुबह 06:55 बजे चलेगी. जो सुबह 10:55 बजे वेरावल पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 09514 वेरावल से राजकोट स्पेशल ट्रेन वेरावल से दोपहर 03:20 बजे चलेगी और रात 08:00 बजे राजकोट पहुंचेगी.



रास्ते में किन रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी ये ट्रेन?

भक्तिनगर

गोंडल

वीरपुर

जेतलसर

जूनागढ़

केशोद

ट्रेन नंबर 09305 उज्जैन से रोज सुबह 9 बजे चलेगी और दोपहर 1:30 बजे संत हिरदाराम नगर पहुंचेगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 09306 दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर रात 7:30 बजे तक उज्जैन पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 09307 उज्जैन से रात 9 बजे चलेगी और देर रात 2:10 बजे भोपाल पहुंचेगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 09308 भोपाल से तड़के 3:10 बजे चलेगी और सुबह 8 बजे तक उज्जैन पहुंच जाएगी.

ट्रेन नंबर 09313 उज्जैन से शाम 4 बजे रवाना होगी और रात 9:40 बजे संत हिरदाराम नगर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09314 रात 10:30 बजे चलकर रात 2 बजे उज्जैन पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

सफर के दौरान यह ट्रेनें बीच के सभी प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी. इन स्टेशनों में तराना रोड, मक्सी, बेरछा, कालीसिंध, अकोदिया, शुजालपुर, कालापीपल और सीहोर शामिल हैं.

रेलवे के मुताबिक, यह अनारक्षित ट्रेनें हैं, यानी इसमें टिकट सामान्य तरीके से काउंटर से या अन्य तरीकों से लिया जा सकता है. ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह ट्रेन भक्तों के लिए बहुत मददगार साबित होगी. रेलवे की तरफ से श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के ठहराव, सही समय और कोच की जानकारी जरूर जांच लें.

रेलवे प्रशासन के अनुसार, महाशिवरात्रि मेला स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य और स्लीपर श्रेणी के कोच लगाए गए हैं. इससे कम बजट में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी.

