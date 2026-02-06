Indian Railways: गुडन्यूज! होली के लिए रेलवे ने कर ली तैयारी, चलाई जाएंगी करीब 1500 ट्रेनें

होली का त्योहार आने वाला है और रंगों के इस त्योहार को मनाने के लिए देश के अलग-अलग हिस्से में रहने वाले लोग अपने घरों को लौटते हैं. इस दौरान विशेष रूप से यूपी, बिहार की तरफ आने जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ होती है. होली के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ एवं यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे हर साल होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करता है. इस साल भी होली के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है.

रेलवे के अनुसार, इस बार भी भारतीय रेलवे होली के अवसर पर यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें संचालित करेगा. भारतीय रेलवे ने आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों के लिए आरामदायक और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपने नेटवर्क पर 1,410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है.

जानकारी के अनुसार, यह संख्या बढ़कर 1,500 तक हो सकती है. इन विशेष सेवाओं का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करना और प्रमुख गंतव्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है. बता दें कि पिछले वर्ष, 2025 में होली के लिए कुल 1,144 विशेष ट्रेनों के ट्रिप का संचालन किया गया था.

विभिन्न जोन के आधार पर, पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) सर्वाधिक 285 विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा. इसके बाद पश्चिम रेलवे (WR) द्वारा पश्चिमी मार्गों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 231 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है. मध्य रेलवे (CR) द्वारा 209 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. जबकि दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) कुल 160 सेवाओं का संचालन करेगा. इसके अतिरिक्त, उत्तर रेलवे (NR) द्वारा 108 और उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) द्वारा 71 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की योजना है.

कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करते हुए, उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) द्वारा 66 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे दोनों ही 62-62 ट्रेनें चलाएंगे. दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) द्वारा 47 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने 43 सेवाओं की योजना बनाई है. इसके अतिरिक्त, दक्षिण रेलवे (एसआर) द्वारा 39 होली स्पेशल ट्रेनें और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) द्वारा 15 सेवाएं संचालित की जाएंगी. क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए कोंकण रेलवे (केआर) द्वारा 9 और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) द्वारा 2 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी.

पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत चलेंगी 285 से अधिक स्पेशल ट्रेनें

होली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनको सुगम आवागमन की सुविधा मुहैया कराने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा 01 मार्च से 22 मार्च के मध्य अभी तक 1410 होली स्पेशल ट्रेन (ट्रिप) के परिचालन का निर्णय लिया गया है. इसमें पूर्व मध्य रेल द्वारा 285 होली स्पेशल ट्रेन (ट्रिप) का परिचालन किया जाएगा.

इनमें से कुछ ट्रेनों की डिटेल...

- दानापुर-सोगरिया स्पेशल कटनी-प्रयागराज छिवकी-डीडीयू-बक्सर-आरा के रास्ते गाड़ी सं. 09821 सोगरिया-दानापुर स्पेशल 28.02.2026 एवं 07.03.2026 शनिवार को सोगरिया (कोटा) से होली स्पेशल के रूप में 23.10 बजे खुलकर अगले दिन 20.00 बजे डीडीयू रुकते हुए 23.45 बजे दानापुर पहुंचेगी.

- वापसी में, गाड़ी सं. 09822 दानापुर-सोगरिया स्पेशल 02.03.2026 एवं 09.03.2026 सोमवार को दानापुर से होली स्पेशल के रूप में 01.15 बजे खुलकर 05.15 बजे डीडीयू रुकते हुए अगले दिन 01.10 बजे सोगरिया पहुंचेगी.

- इटारसी-जबलपुर- प्रयागराज छिवकी-डीडीयू-आरा के रास्ते गाड़ी सं. 01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल 27.02.2026 एवं 02.03.2026 को रानी कमलापति से होली स्पेशल के रूप में 14.25 बजे खुलकर अगले दिन 05.40 बजे डीडीयू रुकते हुए 08.45 बजे दानापुर पहुंचेगी.

- वापसी में, गाड़ी सं. 01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल 28.02.2026 एवं 03.03.2026 को दानापुर से होली स्पेशल के रूप में 11.15 बजे खुलकर 17.00 बजे डीडीयू रुकते हुए अगले दिन 08.55 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.

- डीडीयू-दानापुर- पाटलिपुत्र-हाजीपुर-बरौनी-कटिहार के रास्ते गाड़ी सं. 01665 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल 05.03.2026 से प्रत्येक गुरुवार को रानी कमलापति से होली स्पेशल के रूप में 15.20 बजे खुलकर दूसरे दिन 10.10 बजे पाटलिपुत्र रुकते हुए तीसरे दिन 18.55 बजे अगरतला पहुंचेगी.

- वापसी में, गाड़ी सं. 01666 अगरतला-रानी कमलापति स्पेशल 08.03.2026 से प्रत्येक रविवार को अगरतला से होली स्पेशल के रूप में 17.20 बजे खुलकर दूसरे दिन 22.25 बजे पाटलिपुत्र रुकते हुए तीसरे दिन 16.35 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.

- वाराणसी-बलिया-छपरा-हाजीपुर -बरौनी-कटिहार के रास्ते गाड़ी सं. 09525 हापा-नाहरलगुन स्पेशल 04.03.2026 से प्रत्येक बुधवार को हापा से होली स्पेशल के रूप में 00.40 बजे खुलकर दूसरे दिन 17.00 बजे हाजीपुर रुकते हुए तीसरे दिन 16.00 बजे नाहरलगुन पहुंचेगी.

- वापसी में, गाड़ी सं. 09526 नाहरलगुन-हापा स्पेशल 07.03.2026 से प्रत्येक शनिवार को नाहरलगुन से होली स्पेशल के रूप में 09.40 बजे खुलकर दूसरे दिन 07.15 बजे हाजीपुर रुकते हुए चौथे दिन 00.30 बजे हापा पहुंचेगी.

पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी होली के मौके पर भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. ताकि होली का त्यौहार मनाने वाले लोगों को घर पहुंचने और फिर होली के बाद वापस लौटने में दिक्कत ना हो. उन्होंने बताया कि यात्रीगण रेल परिचालन से जुड़ी किसी भी प्रकार की अद्यतन जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 डायल कर अथवा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एन.टी.ई.एस) वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं.

