Indian Railway: रेलवे दे रहा 6 हजार रुपये जीतने का मौका? जानिए इस दावे की क्या है सच्चाई

Indian Railways: भारतीय रेलवे यात्रियों की हर तरह की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है. हालांकि, इन सबके बीच रेलवे को लेकर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती रहती हैं. इनमें कुछ सच रहती है तो कुछ अफवाहों को बढ़ावा देने वाली होती हैं. फिलहाल, एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार भारतीय रेलवे आपको लकी ड्रॉ के माध्यम से 6000 रुपये जीतने का मौका दे रही है. आइए जानते है इस खबर की सच्चाई.

क्या है इस ट्वीट की सच्चाई

मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे की ओर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है. कुछ जरूरी सवालों को जवाब देकर 6 हजार रुपये जीते जा सकते हैं. पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया है. PIB ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि रेलवे के नाम पर एक नकली लकी ड्रा सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें लिखा है कि आपके पास पूरे 6000 रुपये जीतने का मौका है. यह पूरी तरह से फेक है.

पीआईबी ने क्या कहा

पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में ये बताया है कि ये पूरी तरह से फेक है. इंडियन रेलवे की ओर से ऐसी कोई भी स्कीम नहीं चलाई जा रही है. पीआईबी ने बताया है कि कोई भी इस नकली लॉटरी के मैसेज को किसी के साथ भी शेयर न करें.

A #FAKE lucky draw in the name of @RailMinIndia is viral on social media and is offering a chance to win ₹6,000 after seeking one's personal details #PIBFactCheck



▶️ It's a scam & is not related with Indian Railways



▶️ Please refrain from sharing this fake lottery message pic.twitter.com/ZeS8gyr6mn