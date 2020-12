Indian Railways: आगरा में घूमने के लिए किराए पर मिलेगी बाइक, रेलवे ने शुरू की सुविधा, जानें किराया

उत्तर प्रदेश के आगरा में अब टूरिस्ट्स (Tourist) को घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों की तर्ज पर किराए पर बाइक मिलेगी. दरअसल, भारतीय रेलवे ने किराए पर बाइक ( Bike on Rent) देने की सुविधा की शुरुआत की है. इस सुविधा के तहत अब बाइक से घूमने के शौकीन लोगों को ताज नगरी का दीदार करना आसान हो जाएगा.

भारतीय रेलवे (Indian Railways) के मुताबिक आगरा में Bike on Rent की सुविधा को शुरू की गई है. अब आगरा घूमने के लिए पहुंचने वाले टूरिस्ट्स यानी पर्यटकों के लिए शहर में घूमना सुविधाजनक रहेगा. बता दें कि रेलवे ने फिलहाल अभी ये सुविधा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन (Agra Cantt Railway Station) पर शुरू की है.

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक NINFRIS policy के तहत ये सुविधा शुरू की गई है. उम्मीद की जा सकती है कि आगामी दिनों में अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी किराए पर बाइक यानी Bike On Rent की सुविधा मिले.

Agra Division, NCR has implemented an Innovative "Bike on rent" facility at Agra Cantt Station under NINFRIS Policy.



These Bike on rent facility shall be beneficial for tourist and other passengers visiting Agra. pic.twitter.com/MsiZcskCBZ