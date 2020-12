मुंबई: AC लोकल ट्रेनों की शुरुआत, लोकल रेल सेवा अभी भी बंद

कोरोना महामारी के चलते आम मुंबईकरों के लिए मुंबई लोकल रेल सेवा को बंद रखा गया है. वहीं मध्य रेलवे ने वातानुकुलित (AC) लोकल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है. इन 10 वातानुकुलित (AC) लोकल ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो गया है. आज कुर्ला से सीएसटी के लिए पहली AC लोकल ट्रेन सुबह 5:42 बजे रवाना की गई.

हालांकि, सुबह का वक्त होने के कारण और बहुत से लोगों को AC लोकल के बारे में जानकारी नहीं होने के चलते यात्री न के बराबर दिखाई दिए. बता दें कि मुंबई में कुल 10 AC लोकल ट्रेनों को शुरू किया गया है जो मुख्य रूप से CST से कल्याण के बीच चलेंगी.

