Indian Railways: चेन्नई लोकल ट्रेनों में आज से यात्रा की अनुमति, जानें टाइमिंग को लेकर रेलवे के नियम

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने चेन्नई की लोकल ट्रेनों में आम जनता को सफर की अनुमति दे दी है. चेन्नई लोकल ट्रेनों (Chennai local train) में आज यानी 23 दिसंबर से आम जनता यात्रा कर सकती है. हालांकि, चेन्नई लोकल में यात्रा के लिए यात्रियों को रेलवे द्वारा जारी टाइमिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.



चेन्नई लोकल में आम जनता को सिर्फ नॉन पीक आवर (Non Peak Hours) में यात्रा करने की छूट दी गई है. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. रेल मंत्री ने चेन्नई के आम लोगों को राहत देते हुए 23 दिसंबर से लोकल ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान किया.

📣 From 23rd December, Indian Railways permits general public to travel by suburban train services in Chennai during non-peak hours.



With adequate safety measures in place, this will greatly enhance ease of movement & passenger convenience. pic.twitter.com/IhD6dyQ14D