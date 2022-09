Indian Railways: बिहार-महाराष्ट्र समते कई राज्यों के लिए खुशखबरी! ट्रेनों को लेकर रेलवे ने किया यह ऐलान

Indian Railways: रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर ट्रेनों की संख्या बढ़ता है. साथ ही कुछ गाड़ियों के फेरों में भी इजाफा करता है. ट्रेन के समय, किराए, फेरे से लेकर हर तरह की जानकारी को रेलवे अपने ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी अपडेट करता है.

इसी कड़ी में रेलवे की तरफ से राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली 4 जोड़ी यानी 8 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया गया है. इसके अलावा दरभंगा से सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, कप्तानगंज, गोरखपुर के रास्ते अजमेर तक जाने वाली ट्रेन संख्या 05537/05538 दरभंगा-अजमेर-दरभंगा स्पेशल ट्रेन के फेरे को भी बढ़ा दिया गया है.

वहीं, ट्रेन संख्या 02133/02134 बीडीटीएस-जबलपुर एसएफ विशेष ट्रेन की यात्राओं का विस्तार किया गया है. रेलवे की तरफ से यात्रियों की तरफ से की जा रही मांग और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

इन ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

> गाड़ी संख्या-09037, बान्द्रा टर्मिनस-बाड़मेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 30 दिसंबर तक विस्तार किया गया.

> गाड़ी संख्या- 09038, बाड़मेर-बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 31 दिसंबर तक विस्तार किया गया.

> गाड़ी संख्या- 09039, बान्द्रा टर्मिनस-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 28 दिसंबर तक विस्तार किया गया.

> गाड़ी संख्या- 09040, अजमेर-बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 29 दिसंबर तक विस्तार किया गया.

> गाड़ी संख्या-02133 बीडीटीएस-जबलपुर एसएफ विशेष ट्रेन की संचालन अवधि में 01 अप्रैल तक विस्तार किया गया.

>गाड़ी संख्या-02134 बीडीटीएस-जबलपुर एसएफ विशेष ट्रेन की संचालन अवधि में 31 मार्च तक विस्तार किया गया

For the convenience of passengers, WR extends the trips of Train No. 02133/02134 BDTS – Jabalpur SF Spl train o­n Spl fare with revised timings.



Booking of extended trips of Train No.02133 opens from 11.09.2022 at PRS counters & IRCTC website. @RailMinIndia @drmbct pic.twitter.com/LcKrpYEMuS