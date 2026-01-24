बांग्लादेश से भारत आ रही थी तस्करों की नौका, कोस्टगार्ड ने मारा छापा और बरामद हुई करोड़ों की सुपारी

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने बांग्लादेश से होने जा रही सुपारी की स्मगलिंग को नाकाम कर दिया है. भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) स्टेशन फ्रेजरगंज ने 22 जनवरी, 2026 को पश्चिम बंगाल तट पर एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका को जब्त किया.

आईसीजी ने विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर एक बोर्डिंग टीम को तुरंत पश्चिम बंगाल तट पर भेजा था. यहां छानबीन के दौरान टीम को एक लावारिस भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका (आईएफबी) लक्ष्मीनारायण की जानकारी मिली.

भारतीय तटरक्षक बल की बोर्डिंग टीम ने नौका को जब्त कर लिया, जिसकी अच्छे तरीके से तलाशी ली गई. इस छानबीन में नौका से सुपारी की 52 बोरियां सुपारी बरामद हुईं. इनमें से हर बोरी का वजन 50 किलोग्राम था, जिससे कुल 2,600 किलोग्राम सुपारी की जब्ती हुई.

जांच के लिए फ्रेजरगंज को सौंपी गई सुपारी

पश्चिम बंगाल तट से आईसीजी ने जो नौका जब्त की है, उसे फ्रेजरगंज लाया गया और बेनफिश फिशिंग जेटी पर सुरक्षित रूप से लंगर डाला गया. साथ ही जब्त की गई सुपारी और नौका को तटीय पुलिस स्टेशन, फ्रेजरगंज को सौंप दिया गया है, ताकि आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जा सके.

तटरेखा पर कड़ी निगरानी

इस मामले को मद्देनजर रखते हुए भारतीय तटरक्षक बल ने दूसरी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया है. ये टीमें तटरेखा पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है ताकि राष्ट्र-विरोधी तत्वों के सीमा पार तस्करी सहित अवैध गतिविधियों को रोका जा सके.

