'नेतृत्व का फैसला...', CM बनने के सवाल पर क्या बोले कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीएम बनने को लेकर सवाल पर कहा कि इसका जवाब समय देगा. हर कोई उम्मीद पर जी रहा है. हमारे लिए शीर्ष नेतृत्व ही सब कुछ है.

डीके शिवकुमार बोले- कांग्रेस नेतृत्व का फैसला मंजूर (Photo: ITG)
कर्नाटक में रह-रहकर ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला चर्चा में आ जाता है. इसे लेकर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ के मंच पर पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से भी सवाल हुआ. इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने डीके शिवकुमार से यह पूछा कि क्या वह दूसरे हाफ में सीएम पोस्ट संभालेंगे? इस सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज करते हुए शिवकुमार ने कहा कि मैं नहीं, समय जवाब देगा.

उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हर कोई उम्मीद पर जी रहा है. उम्मीद के बिना जीवन नहीं है. डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को निर्णय लेना है. हमारे लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व ही सब कुछ है. हम नेतृत्व के फैसले का सम्मान करेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, वह हमें स्वीकार है.

कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से जनता से किए गए वादों पर केंद्रित है. हमने जनता से सुशासन वाली अच्छी सरकार देने का वादा किया है. उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर जनता से किए वादे पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं. यही सबसे महत्वपूर्ण बात है. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ताकत एकता में निहित है. यह किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है. न मैं, ना सिद्धारमैया या किसी और का.

उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी ने अथक परिश्रम किया है. हमने कर्नाटक की जनता से वादा किया था और जनता ने हम पर विश्वास किया. इसी एकता ने हमें बड़ी ताकत दी है. शिवकुमार ने दावा किया कि 2028 में कांग्रेस फिर से कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही और दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है.

डीके शिवकुमार ने फ्रीबिज को लेकर बीजेपी के आरोप पर कहा कि अच्छी बात है कि वे यह कह रहे हैं. अगर यह इतना ही गलत था, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन्होंने इसे क्यों अपनाया. उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में क्यों इसका वादा किया. डीके शिवकुमार ने कर्नाटक को मॉडल स्टेट बताया और कहा कि हम बेंगलुरु को फिर से ग्रेट सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

उन्होंने विधानसभा में उनके संघ गान को लेकर मचे हंगामे पर कहा कि मुझे इंदिरा गांधी ने बनाया है. कांग्रेसी हूं और आजीवन कांग्रेसी ही रहूंगा. शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मॉडल पेश किया है.

