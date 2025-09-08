scorecardresearch
 

Feedback

'विपक्ष की सरकार वाले राज्यों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा केंद्र', बोले तमिलनाडु के वित्त मंत्री

तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों के साथ भेदभाव, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी कहा है कि जब वित्तीय मामलों की बात आती है, तब सहकारी संघवाद होना चाहिए.

Advertisement
X
तमिलनाडु के वित्त मंत्री का दावा- बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा धन दे रहा केंद्र (Photo: ITG)
तमिलनाडु के वित्त मंत्री का दावा- बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा धन दे रहा केंद्र (Photo: ITG)

तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्यों के साथ वित्तीय मामलों में भेदभाव का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि इस तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर रहा है. तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु सोमवार को कोयंबटूर में चल रहे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ के मंच पर थे.

तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा कि पक्षपातपूर्ण नीतियां तमिलनाडु जैसे राज्यों को उतना वित्त नहीं मिल पा रहा है, जितना मिलना चाहिए. पक्षपातपूर्ण नीतियां सहकारी संघवाद को दमनकारी संघवाद में बदल रही हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं, सिर्फ इसलिए हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता, जैसा बीजेपी की सरकार वाले राज्यों के साथ किया जाता है.

थेन्नारसु ने कहा कि जब वित्तीय मुद्दों की बात आती है, तब सहकारी संघवाद होना चाहिए और यह सच्ची भावना के साथ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार वाले राज्यों और विपक्ष की सरकार वाले राज्यों में पक्षपात होता है, जहां एक को ज्यादा पैसा आवंटित होगा और दूसरे को उसका हक नहीं मिलेगा, तो यह सहकारी संघवाद को पूरी तरह से बाध्यकारी संघवाद में बदल देता है.

सम्बंधित ख़बरें

Vishal TK
भारतीय खेलों की नई पहचान बने विशाल टीके और कलाइवानी श्रीनिवासन, बयां किया अपना संघर्ष 
rss thinker s gurumurthy
'DMK न तो द्रविड़, ना ही तमिल पहचान के लिए वफादार', संघ विचारक एस गुरुमूर्ति का दावा 
narain karthikeyan on formulae-1 motor sports india
भारत में पिछड़ा Formula One? नारायण कार्तिकेयन बोले… 
andhra pradesh minister nara lokesh
'भारत फर्स्ट... हम हर चुनाव में NDA के साथ', तेलुगु प्राइड और उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले नारा लोकेश 
Narain Karthikeyan
भारत में कैसे पिछड़ गया फॉर्मूला वन? कार्तिकेयन बोले- क्रिकेट की तरह सपोर्ट की जरूरत...  
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'DMK न तो द्रविड़, ना ही तमिल पहचान के लिए वफादार', संघ विचारक एस गुरुमूर्ति का दावा

थेन्नारसु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का विरोध करने के कारण सर्व शिक्षा अभियान के तहत सूबे को मिलने वाली 4000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी नहीं करने का आरोप भी केंद्र पर लगाया. तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और खुद मैंने भी बार-बार यह मुद्दा उठाया है, लेकिन केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया है.

यह भी पढ़ें: 'भारत फर्स्ट... हम हर चुनाव में NDA के साथ', तेलुगु प्राइड और उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले नारा लोकेश

उन्होंने कहा कि हम लगातार केंद्र सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, यह कह रहे हैं कि क्लास रूम बनवाने, शिक्षकों को वेतन देने के लिए इस पैसे की जरूरत है. थेन्नारसु ने कहा कि अभी जब यहां बात कर रहा हूं, तब तक पैसा नहीं आया है. ऐसा बस इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि हम एक विशेष पॉइंट पर सहमत नहीं हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement