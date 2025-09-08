scorecardresearch
 

'बीजेपी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी', तमिलनाडु चुनाव और AIADMK से गठबंधन पर क्या बोले अन्नामलाई

तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्वीकार किया है कि पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती. उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता डीएमके को सत्ता से बाहर करना है.

अन्नामलाई ने कहा- डीएमके को सत्ता से हटाना लक्ष्य (Photo: ITG)
अन्नामलाई ने कहा- डीएमके को सत्ता से हटाना लक्ष्य (Photo: ITG)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा है कि हमेशा से मेरा मानना रहा है कि पार्टी अकेले लड़ेगी और धीरे-धीरे अपनी छाप छोड़ेगी. तमिलनाडु में बीजेपी की मौजूदा रणनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2026 का तमिलनाडु चुनाव असाधारण स्थिति होगी, जहां बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं होगी कि अपने दम पर सरकार बना ले. वह सोमवार को कोयंबटूर में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ कार्यक्रम में बोल रहे थे.

अन्नामलाई ने कहा कि विजय जैसे नए प्लेयर्स के आने से प्रदेश में राजनीतिक संघर्ष और तेज हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य डीएमके को सत्ता से बाहर करना है. एआईएडीएमके से गठबंधन पर अन्नामलाई ने कहा कि पार्टी नेतृत्व का यह फैसला बहुत ही व्यावहारिक है. उम्मीद है कि 2026 में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे. हम गठबंधन में शामिल हैं और विधानसभा चुनाव गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा.

उन्होंने कहा कि छह महीने पहले बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की राय ही रखता. नेतृत्व जब हर पक्ष की बात सुन देश के लिए 2026 के महत्व का ध्यान रख व्यावहारिक निर्णय लेता है, तब हम कार्यकर्ता केवल अपनी बात रख सकते हैं. अन्नामलाई ने कहा कि नेता सबकी बात सुनकर ही निर्णय लेते हैं. बीजेपी एआईएडीएमके के नेतृत्व का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से एआईएडीएमके के सीएम और बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश स्तर पर लोग पार्टी के काम को देख पाएंगे.

तमिलनाडु चुनाव में एनडीए की ओर से सीएम फेस के सवाल पर अन्नामलाई ने कहा कि ईके पलानीस्वामी ही सीएम कैंडिडेट होंगे. उन्होंने कहा कि अमित शाह यह साफ कह चुके हैं. हम जनता को भ्रमित नहीं रख सकते. अन्नामलाई ने कहा कि पार्टी और विचारधारा एक तरफ है. तमिलनाडु में लोग एक नेता चाहते हैं और वह नेता पलानीस्वामी हैं, तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं. पलानीस्वामी 2026 में बनने जा रही एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री होंगे.

एआईएडीएमके की एकजुटता को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के नेताओं को ही तय करना है. उनके आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप अनावश्यक है. अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि वे काफी परिपक्व हैं. एआईएडीएमके 31 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रही है. उन्होंने कहा कि डीएमके के साथ सीधी टक्कर में देखें तो एआईएडीएमके उससे भी अधिक समय तक सत्ता में रही है.

अन्नामलाई ने यह भी कहा कि पलानीस्वामी को पता होगा कि 2026 के लिए यूनिफाइड फ्रंट जरूरी है. हर एक वोट मायने रखता है और मुझे भरोसा है कि ईपीएस (पलानीस्वामी) अन्ना सही फैसले लेंगे. एआईएडीएमके के साथ पिछले मतभेद को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है. हम दिल से 2026 चुनाव में पूरी जान लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

अन्नामलाई ने कहा कि ईपीएस को सीएम बनाने के लिए हम खून-पसीना एक कर देंगे. उन्होंने विजय की पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया और कहा कि विचारधारा के स्तर पर टीवीके हमारी दुश्मन है. 

