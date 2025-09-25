ट्रेड डील पर मोदी सरकार के स्टैंड को RSS का समर्थन, जे नंदकुमार बोले- हम एक मजबूत देश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के इस साल सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था. इंडिया टुडे ग्रुप के आयोजन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई के मंच पर भी इसकी गूंज सुनाई दी. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई में RSS: नेशन बिल्डिंग या नेशनलिज्म? सेशन में संघ के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मेंबर जे नंदकुमार ने कहा कि राष्ट्र की अवधारणा बहुत पुरानी है. राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में भी मिलता है.

उन्होंने वेदों में बताए गए राष्ट्र के कॉन्सेप्ट का उल्लेख किया और विष्णु पुराण में बताई गई बाउंड्री 'उत्तरश्च समुद्रः,दक्षिण हिमालयः...' का भी जिक्र किया. जे नंदकुमार ने कहा कि यह देश पुरातनकाल से है और आगे भी रहेगा. यह गलत कहा जाता है कि मुगलों ने एक कर दिया, अंग्रेजों ने एक कर दिया. उन्होंने इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर सवाल पर कहा कि जेम्स मिल कभी भारत नहीं आया था और उसने ब्रिटिशकालीन भारत का इतिहास लिखा.

जे नंदकुमार ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि इस समय से भारत का इतिहास शुरू हुआ. यह शून्य से शुरू होने वाली प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास होने ही चाहिए. यह हर भारतीय की ड्यूटी है कि वह सही इतिहास जाने. जे नंदकुमार ने अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर संघ के स्टैंड पर कहा कि कोई भी देश हमसे यह नहीं कह सकता कि ऐसे करो. चाहे वह अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कोई अन्य.

उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत देश हैं. वहां (अमेरिका में) गाय को भी मांस खिलाया जाता है. ऐसे मिल्क प्रोडक्ट हम पर थोपने का अधिकार इनको (अमेरिका को) किसने दिया है. संघ नेता ने ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी के स्टैंड की तारीफ की और कहा कि भारत आगे जाने के लक्षण दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम ने जो निर्णय लिया और अमल कर रहे हैं, वह सही है और अच्छी दिशा में है.

संघ नेता ने कहा कि भारत एक सिविलाइजेशन पावर है. जीडीपी का तेजी से विकास हो रहा है और हम इस तरह की नीतियों का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि कहा कि संघ किसी भी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करता. संघ राष्ट्र को शक्ति देने के लिए काम करता है. राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए संघ काम करता है. जे नंदकुमार ने कहा कि बीजेपी संघ की लाइन फॉलो करती है, यह अच्छी बात है. कोई और पार्टी भी ऐसा करना चाहे, तो स्वागत है.

